Cuatro abuelos

Más allá del debate jurídico, de si la instrucción de la hermana de Puente sobrepasa los límites de la ley hasta ser contraria a derecho, de si la socialista prevaricó al firmarla, de si la medida cautelar del Supremo está justificada, de si la Junta Electoral Central ha de acatarla, hay algo mucho más serio que los tribunales no pueden corregir.

Son tantos los disparates perpetrados por este Gobierno, que caemos en el espejismo de creer que los de la ley de Memoria Democrática son el chocolate del loro. Nada de eso: son lo peor de lo peor por muchas razones. Sin embargo, pongamos el foco solo en lo de los nietos. El debate público se concentra en discutir si el privilegio de la nacionalidad debe limitarse a los nietos de represaliados, como dice literalmente la ley, o ha de extenderse a toda clase de emigrantes. Se da por hecho que los perseguidos por el franquismo lo merecen, pero que es discutible la ampliación a los demás. Unos argumentan que, si se quiere hacer así, no debería haberse hecho por medio de una instrucción, sino con una ley. Otros defienden que la injusticia reparada es tan obvia que el grado normativo de la regla que la corrija carece de relevancia.

Pero, no se tiene en cuenta que quien adquiera la condición de español por tener un abuelo originario de aquí no perderá por ello la nacionalidad que ya tenga. Por lo tanto, negarle en su caso el pasaporte no será privarle del derecho al voto, que es algo que ya tiene y puede seguir ejerciendo en el país del que sea ciudadano, sino que implicará privarle solo de lo que el Gobierno quiere darle sin título suficiente, que es el derecho a votar, además de en su país, en el nuestro, sin que al resto se nos conceda el de votar en el suyo.

No solo eso, sino que se olvida que el beneficiario, que lo es por tener un abuelo español, posee otros tres más. Se da por hecho que serán argentinos o cubanos, dependiendo del país del que sea nacional el solicitante, pero podría ser que los otros tres fueran uno italiano, algo probable en Argentina, otro alemán, también muy posible y un tercero de cualquier otra nacionalidad. Entonces, ¿ha de otorgarse a quien tenga una ascendencia tan variopinta el derecho a votar en tantos otros países como abuelos extranjeros tenga, además de seguir haciéndolo libremente en el suyo? ¿También ha de disfrutar de forma acumulativa de una pensión no contributiva sufragada por el Tesoro de cada uno de los cuatro países?

Cuando se llevan las cosas hasta el último extremo, es cuando se ponen en evidencia los disparates. Para que la norma tuviera sentido, debería exigirse no solo ser nieto de español, represaliado o no, sino renunciar a su actual nacionalidad y que tal renuncia haya sido ejecutada en su país de origen de forma que ya no pueda votar allí. Entonces sí habría quedado suficientemente acreditada la voluntad inequívoca de ser español con todas sus consecuencias. Claro que en ese caso no estaríamos hablando de cientos de miles de solicitudes sino de unos pocos centenares de aspirantes y sus votos, por mucho que se pagaran con pensiones de las previstas para no cotizantes, serían casi siempre irrelevantes en el resultado electoral.