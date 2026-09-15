Irene Montero y los ricos del Estado

"La riqueza no se concentra porque los ricos sean más inteligentes, ni más trabajadores, ni más emprendedores. La riqueza se concentra porque se la roban a quien la trabaja". Lo ha dicho Irene Montero al anunciar su candidatura a las elecciones generales. La frase sigue el orden de los argumentos tramposos: llega a la conclusión sin que antes se haya formulado la pregunta. Si toda riqueza es un robo, no hace falta distinguir entre quien creó algo, arriesgó su dinero, levantó una empresa y dio trabajo, y quien se enriqueció robando, a veces —y no precisamente pocas— a través del BOE. Todos son ricos. Todos son ladrones. Caso cerrado.

Curioso que Montero acuse a los ricos de ladrones que prosperan a costa de los demás. Ella, que pasó de trabajar como cajera a encadenar sueldos de diputada, ministra y eurodiputada. Cuando era ministra de Igualdad declaró bienes por 629.969 euros, una cifra a la que habría que restar deuda y en la que también figuraba una herencia. Lo aclaro para no hacer demagogia con la demagoga. Aun así, su mejora económica es extraordinaria.

No hay nada malo en prosperar. Al contrario: todo el mundo debería poder hacerlo. Lo divertido es que Montero se conceda a sí misma el derecho a enriquecerse colocándose en las instituciones mientras convierte en sospechoso a quien prospera fuera de ellas.

La izquierda lleva demasiado tiempo explicando la economía como si fuera el atraco a un banco. El dinero que gana uno tiene que haber salido del bolsillo de otro. Un juego de suma cero. La riqueza sería una tarta de dimensiones fijas, la prueba del delito. Si una empresa gana, alguien pierde. Da igual que haya creado un bien o servicio que antes no existía, que millones de personas paguen por eso libremente y que del intercambio vivan proveedores y trabajadores. No es demostración de éxito, sino de abuso.

No se trata de canonizar a los multimillonarios. Hay fortunas que nacen del talento y otras que surgen de la información privilegiada; empresas que compiten y corporaciones que aseguran sus beneficios impidiendo que otros compitan; emprendedores que arriesgan su dinero y espabilados que arriesgan el dinero público. En España queda bastante menos capitalismo de lo que proclaman sus defensores y denuncia la izquierda. La riqueza cada vez está más ligada a regulaciones, licencias, contratos públicos, rescates y subvenciones. Y las buenas ideas importan menos que la cercanía al poder. Eso no prueba que el mercado consista en que unos roben a otros. Prueba que el Estado es el negocio de los ladrones.

Ahí está la parte del cuento que la izquierda nunca cuenta. Mientras Montero acusa a los ricos de empobrecernos, un trabajador medio español soportó en 2025 una cuña fiscal del 41,4%. Esto significa que, de cada cien euros de su nómina bruta, menos de 59 terminan en su bolsillo. Ese mismo año el gasto público coronó el 45,3% del PIB. En apenas seis años, la presión fiscal ha aumentado 2,3 puntos, mientras descendía en el conjunto de la Unión Europea. Los empresarios y autónomos españoles no necesitan que nadie les explique de qué va la justicia fiscal. La experimentan cada trimestre.

Cuando se habla de ladrones, el Estado nunca aparece porque tiene un superpoder: es invisible. Cobra al trabajador antes de que vea la nómina; al consumidor, emboscando su mordida en el precio de venta al público; al autónomo, con cargos automatizados en su cuenta bancaria; y a la empresa, por todas esas vías. Después, la izquierda señala a "los ricos" y ofrece protección frente al ladrón que ella representa. No me dirá, querido lector, que no es maravilloso: el Estado se queda con una parte cada vez mayor de la riqueza, reparte puestos a sus promotores y el sospechoso es quien paga la fiesta con el sudor de su trabajo.

El problema no es que haya ricos, sino que algunos se hayan arrogado la facultad de fabricarlos a través del poder del Estado; gente como Montero, que se enriquece no por su inteligencia, ni por su trabajo, ni por su emprendimiento, sino por saltar a la política. En un mercado competitivo, el beneficio nunca se da por hecho: llega cuando lo que vendes es útil y desaparece cuando deja de serlo. En la economía de la izquierda la utilidad es lo de menos. Lo importante es decidir qué pueden hacer, conservar o pagar los demás.

Pese a toda su demagogia, Irene Montero ha dado en el clavo al denunciar que algunos, y no precisamente pocos, están robando la riqueza. Pero se equivoca con toda intención al señalar a los culpables. Los ladrones son quienes han convertido el Estado en su profesión y la pobreza en la justificación de su poder. El empresario necesita clientes; la clase a la que pertenece Montero, contribuyentes. Los nuevos ricos del Estado ya no necesitan asumir riesgos. Les basta con llamar justicia social a su negocio.