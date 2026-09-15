Un sueldo para Pablo

Pablo Fernández ha decidido sacrificarse por los ciudadanos de Madrid y presentar su candidatura a encabezar las listas de Podemos de la capital en las elecciones municipales del año que viene. A falta de que los militantes sancionen esta decisión con el entusiasmo que les caracteriza, todo parece indicar que el famoso kiosquero tratará de arrebatarle a Martínez Almeida el bastón de la alcaldía madrileña.

El alcalde no parece hondamente preocupado por esta circunstancia. No por chulería, sino porque los resultados de la cosa podemita en las últimas citas con las urnas no sitúan al partido de los marqueses, precisamente, en una senda de crecimiento. En realidad, Podemos es solo un mecanismo marginal para que los vagos que han medrado aprovechándose de la idiotez de cinco millones de españoles traten de rebañar los últimos sueldos públicos, antes de diluirse por las cloacas de la historia como un ejemplo de hasta donde se degradó España durante la pasada recesión.

El tipo quiere un sueldo público, faltaría más, y aquí viene lo interesante, porque ahora se explica mejor por qué ha estado estos últimos años ejerciendo de payaso de las bofetadas en los medios donde le dejaban participar de tertuliano. Pablo era el pretexto ultraizquierdista para que la gente se echara unas risas, incluidos los opinadores con los que suele compartir plató de televisión. Es el tertuliano hostiable, un puesto de gran responsabilidad porque sin la participación de estos personajes las tertulias serían insoportables.

Mientras todos se reían de sus patochadas, el líder podemita sabía que su objetivo final estaba más cerca. Las tertulias televisivas—lo saben bien en Podemos— son ese lugar donde refugiarse cuando se pierde la nómina pública, a la espera de que las circunstancias sean propicias para volver a asaltar el presupuesto. Lo explicó el nene Errejón en su día, aunque él se refería a las ONG financiadas con dinero público, pero el ejemplo sigue siendo válido. En última instancia, ¿qué otra cosa son los medios estatales y autonómicos sino organizaciones dedicadas a que los afines trinquen un sueldo mensual con cargo al contribuyente?

Todos se han reído mucho de Pablo Fernández, pero el tipo sabía lo que hacía. Almeida lo triturará, como ocurrió en Castilla y León, de donde salió huyendo segundos antes de que su partido sacara un cero patatero, pero Madrid es mucho más grande. Tanto que hasta un kiosquero estalinista de origen leonés podría acabar de concejal.