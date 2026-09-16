Exculpar a Sánchez y a Marruecos para culpar a Vivas

Miércoles negro para Pedro Sánchez, tanto en lo referente a su pretensión de exculpar a Marruecos en relación con la invasión sufrida en Ceuta como respecto a su más reciente maniobra como es la de hacer responsable al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, de la caótica y gravísima situación que padece su ciudad. Para empezar, la juez Tardón ha citado como testigos a Vivas y al exjefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno, el ya dimitido Gonzalo Sanz, en la causa que investiga el asalto a la frontera sur de nuestro país. Si tenemos presente que tanto Vivas como Sanz ya han asegurado que el delegado del Gobierno fue informado de la avalancha con anterioridad a que esta se produjera, todos nos podemos hacer una idea de la poca gracia que le hará al felón de Pedro Sánchez el que se vaya a tener constancia en sede judicial de sus mentiras respecto a que nadie advirtió de lo que podría producirse.

No menor revés ha sufrido el Gobierno este miércoles al frenar la Audiencia Nacional, al menos provisionalmente, la temeraria y peregrina ocurrencia del ministro Óscar Puente de instalar un campamento para un millar de inmigrantes nada menos que en el puerto de Ceuta; es decir, en las proximidades de instalaciones relacionadas con combustibles, energía y otros servicios esenciales. En este sentido, la Audiencia Nacional, haciéndose eco de las advertencias del Sindicato Unificado de Policía, ha reclamado al Gobierno que se acrediten previamente las garantías en materia de compatibilidad portuaria, emergencias, evacuación y prevención de riesgos laborales.

Mayor ha sido, con todo, el varapalo que el Gobierno de Sánchez ha recibido a propósito de Ceuta desde Bruselas. Y es que la Eurocámara ha aprobado este miércoles una enmienda introducida por el PP español en el informe sobre la "guerra híbrida y protección del territorio y las infraestructuras críticas de la UE", en la que se califica el "asalto a la frontera sur de la UE en la ciudad de Ceuta" como "un ataque a la integridad territorial y a la soberanía de un Estado miembro" y en la que el Parlamento Europeo "deplora la utilización de flujos migratorios ilegales como instrumento de guerra híbrida dirigida contra la estabilidad y la seguridad de un Estado miembro".

Malparado ha salido también este miércoles el felón que preside el Gobierno de España, cuando al ser preguntado por los menores que vagan por Ceuta tras la invasión, ha tenido la desfachatez de contestar "Eso, a Vivas". Si ya hay que ser canalla para responsabilizar a Vivas de la deplorable situación de esos menores así como de los episodios de violencia que no cesan en la ciudad invadida, se ha dado la circunstancia añadida que la respuesta de Sánchez ha coincidido con la noticia según la cual el Ejército marroquí sacó de un orfanato a un grupo de 68 niñas, de entre 10 y 14 años de edad, para obligarlas a entrar en Ceuta durante la invasión del pasado 30 de julio. Si los informes policiales trasladados a la juez Tardón ya señalaban que los cuerpos de seguridad marroquí habían "planificado" y "coordinado" esta avalancha, este testimonio deja en evidencia que el gobierno marroquí llegó incluso a forzarla en el caso de los menores. Vamos, como para que Sánchez siga exculpando a Marruecos o trate ahora de endosar la culpa al presidente ceutí.

El hecho es que el Gobierno ha pasado de decir, por boca de Marlaska, que la gravísima situación que padece Ceuta era sólo una "sensación subjetiva" de los ceutíes a decir, por boca de Sánchez, que eso es cosa de Vivas. Y es que la desfachatez de este Gobierno, que no asume responsabilidad alguna, no tiene límites por mucho que la paciencia de los ceutíes sí los tenga.