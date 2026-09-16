El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se enfrenta a la segunda sesión de control del curso político después de la gira televisiva que ha realizado en medios afines para imponer su relato sobre la invasión de Ceuta.
La crisis Ceuta que se vive desde la entrada masiva de más de 80.000 inmigrantes llegados desde Marruecos acaparará buena parte de las preguntas que la oposición dirigirá este miércoles al Ejecutivo, que tendrá lugar tras la desclasificación de hasta 40 documentos sobre la información de la que disponía el Gobierno antes de la invasión. Pleno en el que, por cierto, la ministra de Defensa, Margarita Robles, no estará presente por segunda semana consecutiva.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pretende que Sánchez se pronuncie sobre si "se ha degradado la imagen de España", mientras que la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, le preguntará por las decisiones que tomará en lo que queda de legislatura para ampliar derechos laborales y sociales. Por su parte, Junts, con Míriam Nogueras como portavoz de los separatistas, le pedirá un balance general sobre la situación actual del país.
En paralelo, los ministros Félix Bolaños y Fernando Grande-Marlaska tendrán que rendir cuentas sobre la invasión de Ceuta. En concreto, el secretario general del PP, Miguel Tellado, retará a Marlaska a asegurar si Ceuta "ha vuelto a la normalidad", mientras que su compañero Elías Bendodo le preguntará si cree que está actuando "con diligencia" en sus responsabilidades. "¿Va a seguir engañando a los ceutíes?", será el tercer interrogante que le dirige, en este caso, el diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro.
El ministro del Interior ha cargado contra el Partido Popular y ha defendido que el aumento de la delincuencia en Ceuta se debe a que el Gobierno de Pedro Sánchez ha reforzado la presencial policial en la ciudad autónoma en los últimos años.
Miguel Tellado, del Partido Popular ha denuciado que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska tache de "subjetiva" la crisis por la invasión de Ceuta y ha criticado que desoyera los informes de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado previos, además de solo tener a cinco guardias civiles par hacer frente a los invasores.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha acusado de antidemócrata a la formación de Santiago Abascal después de afirmar que "si fuera por ustedes no votaría nadie", en lo que ha supuesto el enésimo rifirrafe por la Ley de Nietos.
La portavoz del Vox, Pepa Millán, ha cargado contra el Gobierno por el caos que persiste en Ceuta a la vez que ha criticado a Bolaños por llamar "terroristas" a los jueces por paralizar el voto de la Ley de Nietos.
"No hay ley sin trampa", ha dicho Cuca Gamarra, que ha denunciado la estrategia de victimismo del Gobierno después de la medida cautelar del Supremo, que ha suspendido el derecho al voto a los extranjeros que fueron nacionalizados gracias a esta Ley de Nietos.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha criticado a la oposición y les ha acusado de que "están privando el derecho al voto a más de 400.000 personas, recorte masivo al derecho más sagrado de la democracia".
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha reprochado al Partido Popular que no hayan apoyado que el catalán o el euskera sean lenguas oficiales en la Unión Europea. Por su parte, Cayetana Álvarez de Toledo, del Partido Popular ha criticado que el Gobierno utilice las ayudas a Ucrania como arma de presión para imponer estas lenguas.
Ione Belarra, líder de Podemos, ha criticado el sistema educativo actual y ha pedido "condiciones laborales dignas" para los trabajadores. En paralelo, ha pedido al Gobierno "dejar de gastar en armas" y que ese dinero vaya destinado a educación.
Juan Bravo, del Partido Popular, ha denunciado que las mujeres y niñas ceutíes tenga que salir a la calle con sprays pimienta para defenderse de los inmigrantes ilegales. Algo, que ha negado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
La portavoz del Partido Popular, Ester Muñoz le ha criticado a Carlos Cuerpo que Ceuta esté a punto de "caer" y que no estén destinando apenas fondos para paliar los efectos de la invasión.
Mertxe Aizpura, la portavoz de la formación proetarra, EH Bildu, le ha criticado a Sánchez que presuma de datos económicos pero sigan sin subir los salarios.
El jefe del Ejecutivo ha puesto en valor sus políticas económicas después de las preguntas de la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, que ha acusado al Gobierno de ser "una fábrica de hacer pobres".
Sánchez ha vuelto a poner sobre la mesa la polémica Ley de Nietos después de la medida cautelar del Supremo y ha cargado contra PP y Vox por criticar las maniobras electorales del Gobierno diciendo que "no hay que temer al voto, si no a quien se lo quiere quitar".
El presidente del Gobierno ha defendido que España tiene una imagen positiva en el extranjero a pesar de la invasión y ha criticado el "patriotismo de quita y pon" del líder de los populares.
El líder del Partido Popular ha preguntado al presidente del Gobierno por qué siguen los inmigrantes ilegales en Ceuta y le ha preguntado desde cuando no habla con el régimen de Mohamed VI.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llega sonriente a la segunda sesión de control del curso político después de una gira televisiva de tres entrevistas para imponer su relato sobre la invasión de Ceuta.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, no estará en la sesión de control al Gobierno por segunda vez consecutiva. En un momento, en el que la tensión entre Pedro Sánchez y la ministra no puede ser mayor.