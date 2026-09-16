El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se enfrenta a la segunda sesión de control del curso político después de la gira televisiva que ha realizado en medios afines para imponer su relato sobre la invasión de Ceuta.

La crisis Ceuta que se vive desde la entrada masiva de más de 80.000 inmigrantes llegados desde Marruecos acaparará buena parte de las preguntas que la oposición dirigirá este miércoles al Ejecutivo, que tendrá lugar tras la desclasificación de hasta 40 documentos sobre la información de la que disponía el Gobierno antes de la invasión. Pleno en el que, por cierto, la ministra de Defensa, Margarita Robles, no estará presente por segunda semana consecutiva.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pretende que Sánchez se pronuncie sobre si "se ha degradado la imagen de España", mientras que la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, le preguntará por las decisiones que tomará en lo que queda de legislatura para ampliar derechos laborales y sociales. Por su parte, Junts, con Míriam Nogueras como portavoz de los separatistas, le pedirá un balance general sobre la situación actual del país.

En paralelo, los ministros Félix Bolaños y Fernando Grande-Marlaska tendrán que rendir cuentas sobre la invasión de Ceuta. En concreto, el secretario general del PP, Miguel Tellado, retará a Marlaska a asegurar si Ceuta "ha vuelto a la normalidad", mientras que su compañero Elías Bendodo le preguntará si cree que está actuando "con diligencia" en sus responsabilidades. "¿Va a seguir engañando a los ceutíes?", será el tercer interrogante que le dirige, en este caso, el diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro.