Feijóo pregunta a Sánchez por los contactos con Rabat y el presidente le acusa de "patriotismo de pacotilla"

El Congreso de los Diputados mide un nuevo pulso entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Un cara a cara marcado por la situación de Ceuta, mientras el Gobierno trata de trasladar al PP la responsabilidad sobre la ciudad autónoma, en una estrategia orientada a desplazar el foco del estallido de la crisis.

"¿Cuándo fue la última vez que habló usted directamente con las autoridades marroquíes? ¿Cuántas veces lo ha hecho desde el 30 de julio? ¿Qué le ha preguntado sobre la invasión que ha sufrido la ciudad de Ceuta? ¿Qué le han respondido?", ha arrancado el líder del PP, recordando que este martes, en el Parlamento Europeo, Marruecos ratificó que "está dispuesto a aceptar a todas las personas que entraron el 30 de julio a Ceuta". En este sentido, Feijóo ha enumerado tres posibilidades: "o usted no quiere y prefiere cronificar el problema, o usted es un incompetente, o alguien aquí está mintiendo", destacando que, tras mes y medio, siguen los inmigrantes "amargando la vida a 80.000 españoles y degradando la imagen de la nación".

Sánchez no ha respondido a ninguna de las preguntas formuladas, sobre todo a la que tiene que ver con las conversaciones con el régimen marroquí. Una cuestión que le ha reprochado la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, mientras Sánchez se reía. "¿Ha llamado usted al Rey de Marruecos?", le ha cuestionado la dirigente del PP.

El jefe del Ejecutivo, por su parte, se ha limitado a señalar al principal partido de la oposición, asegurando que desde el PP lo que buscan con la invasión de Ceuta es una "cronificación", mientras se ha escudado en datos económicos y el Instituto Elcano para decir que "España es el país que mejor imagen tiene". En este sentido, le ha reprochado a Feijóo la actitud adoptada por el PP en otras crisis vividas, como la pandemia, la dana o el volcán de La Palma, donde "su patriotismo es de quita y pon, es pura fachada", ha dicho el presidente, intentando recuperar el relato y llevar la discusión al reparto de competencias entre el Ejecutivo y las comunidades autónomas.

"Mire, mis preguntas han sido clarísimas, y su silencio es una vergüenza", ha dicho Feijóo, insistiendo en la negligente gestión que el Gobierno ha asumido en Ceuta, donde el Ejecutivo solo ha incrementado la plantilla en "50 personas y 20 ordenadores", mientras que para la regularización masiva de inmigrantes se aumentó en "550 personas". "Qué prisa para unas cosas y qué parsimonia para otras", ha afeado Feijóo, que le ha instado a "activar todas sus capacidades legales, económicas y diplomáticas".

Sánchez, por su parte, se ha limitado a decir que "Ceuta va a salir reforzada", al tiempo que señala al PP por la suspensión del Tribunal Supremo del censo de la Ley de Nietos. "No hay que temer el voto, señor Feijóo, hay que temer a quien se lo quiere quitar que son ustedes y la ultraderecha de Vox".