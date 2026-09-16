Golpe al Gobierno: el Parlamento Europeo califica la invasión a Ceuta como "ataque de guerra híbrida"

Este miércoles, el Parlamento europeo ha asestado un duro golpe al Gobierno al aprobar una enmienda introducida por el PP español en el informe sobre la "guerra híbrida y protección del territorio y las infraestructuras críticas de la UE". El texto introducido por el grupo de Esteban González Pons y Dolors Montserrat engloba la invasión a Ceuta dentro de este tipo de ataques, en contra del discurso del Gobierno de Pedro Sánchez que insiste en que es un problema migratorio y humanitario.

"El Parlamento Europeo condena tajantemente el asalto a la frontera sur de la UE en la ciudad de Ceuta llevado a cabo los días 30 y 31 de julio de este año, así como la consiguiente invasión de la misma, por lo que supone de ataque a la integridad territorial y a la soberanía de un Estado Miembro", afirma la modificación introducida por el PP.

La enmienda continúa asegurando que el Parlamento europeo "deplora la utilización de flujos migratorios ilegales como instrumento de guerra híbrida dirigida contra la estabilidad y la seguridad de un Estado Miembro, y exige por tanto una investigación independiente y exhaustiva que esclarezca las responsabilidades relativas a la planificación, ejecución y objetivos perseguidos por dicho ataque", en referencia a Ceuta.

La votación tiene lugar después de que la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, destacara el papel de Ceuta como frontera sur de España y, por tanto, de Europa, y a unas horas de que el Parlamento europeo vote una resolución del PPE que señala a Marruecos como responsable de lo ocurrido. El PSOE español maniobra para evitar la votación y Rabat presiona para quedar exculpado.

Primeras reuniones con Europa

La tensión política española se ha trasladado a las instituciones europeas, atónitas ante la gestión de la crisis y la tardanza del Gobierno en pedir ayuda a Bruselas. Este jueves tendrá lugar la primera reunión presencial entre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el comisario europeo de Migraciones, Magnus Brunner, desde que estalló la crisis.

Brunner no ha viajado todavía a Ceuta, en un viaje que requeriría de la coordinación con el Ejecutivo español. El propio presidente Sánchez sólo ha acudido una vez a la ciudad, mismo número de llamadas que ha realizado al presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, con el que no ha hablado desde hace mes y medio.