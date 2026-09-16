La Comisión Europea pide devolver "rápido" a los inmigrantes de Ceuta y el PSOE habla de "convivencia" y "humanidad"

El Parlamento Europeo vota mañana jueves una resolución sobre la crisis de Ceuta, en la que se señala a Marruecos como responsable de la invasión y condena lo ocurrido. Lo hace tras celebrar este martes un intenso debate en Estrasburgo, en el que el comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, aprovechó para pedir el regreso "rápido" de los inmigrantes en Ceuta.

"La solución tiene que encontrarse de forma urgente, y por esta razón nuestra prioridad es sumamente clara: los que entraron de forma ilegal y no tienen derecho a permanecer tienen que volver a Marruecos de forma rápida", dijo durante el Pleno, en el que intervinieron un gran número de eurodiputados de todos los países, dado el interés que suscita este tema en Europa.

Justo después de estas palabras, la presidenta de los socialistas europeos, Iratxe García, hacía una intervención centrada en abordar los problemas de los más de 10.000 inmigrantes que pululan por la ciudad, por delante de los propios ceutíes. La portavoz del PSOE en Europa se enfrentaba a Meloni, a la que reprochaba pretender "dar lecciones" sobre políticas migratorias, y acusaba al PP y Vox de "xenofobia" por hablar de "invasión o invasores".

"Pedir expulsiones que incumplan la Ley del Menor, la Ley de Extranjería y la legislación europea e internacional es violar el Estado de derecho", decía, obviando que el Pacto de Migraciones y Asilo aprobado recientemente en Europa permite la devolución de todos los inmigrantes, incluidos menores, en casos como los de Ceuta. García tampoco tenía en cuenta lo que acababa de pedir el comisario europeo.

En su lugar, la eurodiputada socialista optaba por un discurso aún más radical que el del Gobierno español. "Frente al odio y el miedo, la sociedad ceutí nos ha demostrado, con sus valores, la convivencia y la paz", decía, a lo que añadía: "Si para defender Europa nos piden que nos convirtamos en bárbaros, que pisotean y destrozan los derechos de quien no reza como nosotros o no tiene nuestro color de piel, no cuenten con nosotros".

También el eurodiputado socialista Fernando López Aguilar elogiaba al Gobierno español por su actuación, destacando que "están cumpliendo" con la legislación española y europea. "No es entendible la explotación del odio que incita a la caza de inmigrantes uno a uno", decía, en referencia a Vox, y pedía al PP "permitir el reparto de los menores" en las comunidades donde gobiernan.

El PSOE se queda solo

Desde el PP intervenían los eurodiputados Dolors Montserrat, Alma Ezcurra y Javier Zarzalejos, para señalar a Marruecos como responsable, pero sobre todo al Gobierno de Sánchez. "Sánchez es cómplice y culpable", decía la secretaria general del PPE, que reprochaba al presidente su "silencio" ante el caos que reina en la ciudad.

Desde Vox intervenía Jorge Buxadé, que pedía suspender todos los acuerdos comerciales e internacionales con Marruecos, incluidas ayudas económicas, hasta que se resuelva la crisis. Su grupo en Europa, Patriotas, presentaba una resolución que recoge la revisión de las relaciones con Rabat.

Ni siquiera la izquierda respaldaba la posición del Gobierno español ante Marruecos, al que siguen exculpando por lo ocurrido. La eurodiputada de Podemos, Isa Serra, señalaba a Rabat, y metía también en la ecuación a Israel o EEUU. El PSOE, por tanto, se quedaba solo defendiendo la supuesta colaboración de Marruecos.