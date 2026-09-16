La Guardia Civil alertó de un incremento de hasta un 900% de los intentos de entrada en Ceuta en los primeros días

El Gobierno sigue sosteniendo que no tuvo alertas concretas de la llegada de la invasión a Ceuta. La propia desclasificación de informes secretos del CNI, Guardia Civil, Policía Nacional o Cifas ha dejado clara la mentira: fue avisado de continuo de que se preparaba un gran asalto de más de 180.000 personas, que había una notable pasividad en el control por parte de las autoridades marroquíes, que el día clave era el de la Fiesta del Trono de Marruecos –30 de julio, justo el día de la invasión–, que Marruecos había sido avisado y no reaccionaba y que los invasores se preparaban comprando miles de neoprenos y flotadores.

Pero más allá de la obviedad de la mentira, ni siquiera sería exigible a los servicios y grupos de inteligencia españoles que hubiesen avisado con semejante concreción y acierto de la invasión que se preparaba para ese 30 de julio.

Debería haber bastado con las primeras referencias de los incrementos de intentos de asalto a Ceuta para que un Gobierno responsable hubiese hecho el resto: prevenir ellos mismos la situación, sin necesidad de más alertas de inteligencia. Y es que, desde el 7 de julio los reportes del aumento del intento de entradas ilegales en Ceuta y Melilla estaban disparados: mostraban incrementos de hasta el 900% con respecto a días previos. Pero el Gobierno no hizo literalmente nada.

Dos envíos –uno del 7 de julio y otro del 14 del mismo mes– alertaron al Gobierno de que los intentos de 'salto a la valla' en Ceuta y Melilla se estaban disparando desde el inicio de julio. Se pasó de días con 4, 6 o 5 intentos, incluso días de un único intento o a lo sumo dos, a días de 10 y 9. Es decir, que se pasó a incrementos de entre el 100% y hasta el 900%. Así, si el 6 de julio tan solo se registraba un intento de salto a la valla en ambas ciudades, el 12 del mismo mes cerraba con 9 y el día previo con 10. Era obvio que la presión crecía y lo tenía que hacer por algún motivo.

La nota de la Guardia Civil

Hay que recordar que esos informes fueron remitidos a la par de otros, como una nota de la Guardia Civil, que alertaba de lo mismo señalando ya algunas de las causas y pidiendo expresamente más medios para evitar una invasión. Esa nota tenía fecha del 8 de julio.

Esta nota de despacho de la Guardia Civil anticipaba: