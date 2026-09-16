Marruecos envió a 68 niñas de un orfanato a Ceuta: "A las cinco de la mañana, el Ejército las levantó de sus camas"

Un grupo de 68 niñas marroquíes, de entre 10 y 14 años de edad, aseguran que fueron sacadas de un orfanato y obligadas a entrar en Ceuta durante la avalancha de inmigrantes ilegales registrada el pasado 30 de julio, según el relato que han trasladado a un trabajador del centro de acogida en el que se encuentran en estos momentos.

La grave denuncia de un vecino de #ceuta: "68 niñas marroquíes aseguran que su ejército les obligó a cruzar a Ceuta" #ElProgramaDeAR16S https://t.co/K1zAdZ7h1L — El programa de AR (@programadear) September 16, 2026

Lo ha revelado este miércoles en El Programa de Ana Rosa de Telecinco un vecino ceutí —de nombre Juan José— que ha tenido acceso a la versión ofrecida por las menores en su condición de funcionario y ha señalado que cree que el Gobierno y el CNI están al tanto de este caso, que han tachado como "muy grave".

Las niñas, que procederían de un orfanato ubicado a más de 450 kilómetros de la frontera, "poco a poco han empezado a hablar". "Han dicho que el día 30, a las cinco de la mañana, el Ejército marroquí las levantó de sus camas, las metió en un autobús y les dijo: "Vámonos para Ceuta", ha afirmado Juan José. Una vez en la frontera, las bajaron y les indicaron que cruzaran.

El Gobierno lo sabe

Según las menores, les aseguraron que "allí está la mejor vida". "¿Esto es lo que dice Pedro Sánchez de un país fiable? ¿Tenemos que confiar en Marruecos, cuando su propio Ejército ha trasladado a 68 niñas de un orfanato de Ifrán?", se pregunta este vecino ceutí. "Es algo muy fuerte esto que yo estoy diciendo. Y las personas del Gobierno lo sabrán", exclama.

"Están callados", continúa. "Pero, como esto, va a salir mucha más información", advierte. "Poco a poco se irá desenmascarando al Gobierno de España, que está vendido a Marruecos. Y también lo que es Marruecos. Un país para nada fiable, y un país que está en guerra con España", sentencia. "Dicen que una guerra híbrida, pero eso es de momento. Vamos a ver cómo acaba".