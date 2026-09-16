Sánchez, preguntado por los menores que vagan por Ceuta tras la invasión: "Eso, a Vivas"

"Entre 700 y 1.000 menores" siguen en las calles de Ceuta, dijo el ministro Ángel Víctor Torres en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preguntado por esta cuestión en los pasillos del Congreso, se ha limitado a decir "eso, a Vivas", queriendo limitar al presidente de la ciudad autónoma esa competencia tras el asalto del pasado 30 y 31 de julio.

Es una respuesta que el presidente del Gobierno ha dado de manera inusual, ya que no suele responder en los pasillos del Congreso a los periodistas. Una expresión que recuerda a la que dijo, relacionada con la DANA, de "si quieren ayuda que la pidan". A diferencia de lo que ocurría en el pasillo del Congreso, el presidente no respondía a las preguntas del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

"¿Cuándo fue la última vez que habló usted directamente con las autoridades marroquíes? ¿Cuántas veces lo ha hecho desde el 30 de julio? ¿Qué le ha preguntado sobre la invasión que ha sufrido la ciudad de Ceuta? ¿Qué le han respondido?", ha arrancado el líder del PP, recordando que este martes, en el Parlamento Europeo, Marruecos ratificó que "está dispuesto a aceptar a todas las personas que entraron el 30 de julio a Ceuta". En este sentido, Feijóo ha enumerado tres posibilidades: "o usted no quiere y prefiere cronificar el problema, o usted es un incompetente, o alguien aquí está mintiendo", destacando que, tras mes y medio, siguen los inmigrantes "amargando la vida a 80.000 españoles y degradando la imagen de la nación".

Sánchez no ha respondido a ninguna de las preguntas formuladas, sobre todo a la que tiene que ver con las conversaciones con el régimen marroquí. Una cuestión que le ha reprochado la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, mientras Sánchez se reía. "¿Ha llamado usted al rey de Marruecos?", le ha cuestionado la dirigente del PP.