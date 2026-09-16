Un Sánchez muy irritado ataca a PP y Vox por tumbar su ley de lobbies: "No quieren que sepamos quiénes son sus amos"

"Desgraciadamente, el Partido Popular y Vox se vuelven a retratar", inicia Pedro Sánchez su breve discurso en el vídeo que ha publicado en la tarde de este miércoles para comentar la que es su enésima derrota parlamentaria en esta legislatura: el rechazo a la Ley de lobbies, que ha caído por los votos en contra de PP, Vox y Junts, pero que también ha recibido las abstenciones de PNV, Podemos e incluso algún diputado de Sumar.

Una paliza en toda regla –179 noes por sólo 155 síes– que según Sánchez se resumen en que sólo los dos partidos de la derecha han votado en contra "de una ley que lo que hace es mejorar la transparencia y la calidad democrática, en consecuencia, de España".

"Se han opuesto a la regulación de los grupos de interés –sigue el presidente del Gobierno– lo que conocemos tradicionalmente como lobbies. Y lo han hecho porque no quieren que sepamos con quién se reúnen, para quién trabajan, a quién sirven".

El presidente, visiblemente irritado y grabado de pie en una sala de Moncloa, sigue asegurando que "esta ley creaba, por primera vez, un registro estatal, público y obligatorio de estos lobbies, de estos grupos de interés". Además, dice que "obligaba a publicar las reuniones de los altos cargos con cualquiera de estos actores. Creaba una huella normativa para saber quién había intentado influir en la elaboración de una norma. Y establecía sanciones para quien incumpliera las reglas".

Un aspecto llamativo es que Sánchez explica que "eran avances reclamados, desde hace años, por organismos internacionales, incluso, también, por la propia Unión Europea" y que "además, ya existen en varios países de nuestro entorno", pero no dice que el Gobierno frenó la tramitación de un proyecto de ley con esta norma y la aprobó como decreto ley el pasado 25 de agosto, sin negociar con otros partidos. Ese decreto es lo que no ha sido ratificado este miércoles.

"La transparencia es una obligación hacia la ciudadanía –insiste el político que se niega a revelar detalles de sus viajes en Falcon– y, hoy, el Partido Popular y Vox han votado a favor de la opacidad, en contra de la transparencia, siguiendo el 'método Montoro', porque, en el fondo, no quieren que sepamos quiénes son sus amos". Un comentario este último que ha generado cantidad de respuestas en las redes sociales en la que se acusa a Sánchez de servir a amos como Puigdemont, Otegi y, sobre todo, Mohamed VI.