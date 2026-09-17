Abascal celebra como "histórica" la resolución europea sobre la invasión migratoria en Ceuta

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha valorado de manera muy positiva el reciente paso dado por las instituciones comunitarias en defensa de la soberanía nacional. Desde Lérida, el líder de la formación ha calificado de "histórica" la resolución aprobada por el Parlamento Europeo que denuncia de forma explícita la situación vivida en la frontera sur de España, refiriéndose a la plaza de Ceuta como una ciudad que ha sufrido una entrada masiva e ilegal de inmigrantes promovida por las autoridades alauitas. La Eurocámara ha exigido a Rabat que asuma su responsabilidad y ha censurado duramente su inaceptable cuestionamiento de la españolidad del territorio norteafricano.

Durante sus declaraciones a los medios de comunicación, Abascal ha puesto el foco en la inusual aritmética parlamentaria que ha permitido sacar adelante este texto. Según ha explicado, lo "normal" en los pasillos de Bruselas y Estrasburgo es que las familias políticas a las que pertenecen el Partido Socialista y el Partido Popular sellen pactos permanentes que a menudo diluyen la defensa firme de los intereses de los Estados miembros. Sin embargo, el dirigente conservador ha celebrado que esa perniciosa dinámica de consenso bipartidista se haya "roto" en esta ocasión puntual para defender las fronteras de España.

El texto ha prosperado gracias al apoyo de 339 eurodiputados, frente a 225 votos en contra y trece abstenciones. En su redacción, la institución continental "condena los cruces ilegales masivos a Ceuta desde Marruecos, por tierra y por mar", y subraya un concepto clave que Vox lleva meses denunciando en solitario: la "instrumentalización de la migración irregular como herramienta de guerra híbrida contra la integridad territorial" de España. Esta contundencia supone un importante varapalo diplomático para las aspiraciones y tácticas de presión del reino de Mohamed VI.

La radiografía de los apoyos retrata fielmente la división ideológica en el seno de la Unión Europea cuando se trata de proteger la soberanía y frenar la inmigración ilegal. La iniciativa ha salido adelante con el respaldo de los populares, el Grupo de los Conservadores y Reformistas en el que se integra Vox, las formaciones soberanistas y una parte de los diputados liberales. Por el contrario, la izquierda en bloque, conformada por socialdemócratas, verdes, comunistas y el resto de la bancada liberal, ha optado por dar la espalda a España y votar en contra de la resolución.

Ante este escenario, Abascal no ha ocultado su satisfacción por el trabajo realizado por su grupo parlamentario para lograr este contundente pronunciamiento internacional. "Es un acuerdo histórico, nos sentimos orgullosos de haber participado de él", ha sentenciado el líder de Vox. La firmeza exhibida por la Eurocámara respalda la tesis de que la crisis fronteriza no es un mero asunto migratorio, sino un desafío directo a la integridad y la seguridad del conjunto de la Unión Europea, frente al cual no caben tibiezas ni concesiones políticas.