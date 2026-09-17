¿Nos toma por primos la Ley de Nietos?

Ante la Ley de Nietos estamos frente a otra iniciativa del sanchismo envuelta en el habitual chantaje moral: si te resistes o la cuestionas, te deshumanizan. Sólo sus políticas son sociales. El resto, insensibles y de ultraderecha. Parece que todo lo que diseña el sanchismo fuera instrumental.

El mejor ejemplo fue la ley de amnistía: se concedió para asegurar la presidencia del Gobierno y se vendió como el camino hacia la paz social. Con la Ley de Nietos vuelve el mismo recurso, ahora bajo la bandera de la reparación histórica de los exiliados de la Guerra Civil y la dictadura. ¿Quién puede oponerse a esa reparación moral?

Nuevamente nos dan gato por liebre. Vamos, nos toman por primos. Conceder la nacionalidad a quienes sufrieron el exilio, e incluso facilitarla a sus hijos, parece razonable. Concedérsela también a nietos que pueden no haber vivido nunca en España ni mantener vínculo efectivo alguno con ella resulta, cuando menos, discutible.

Pero hay algo más: no es menos democrático plantearse si nacionalidad y derecho al voto han de ir siempre e inevitablemente unidos, sobre todo cuando hablamos de ciudadanos que pueden no haber residido jamás en España, no tributar aquí ni sufrir las consecuencias cotidianas de las decisiones políticas en las que participan.

No hace falta inventarse ejemplos. En democracias europeas consolidadas existen restricciones al voto exterior. Alemania permite votar a sus nacionales residentes fuera del país si han vivido allí al menos tres meses consecutivos durante los últimos 25 años; quienes no cumplen ese requisito deben acreditar una vinculación personal y directa con la realidad política alemana. Dinamarca exige como regla general residencia permanente en el país para votar al Parlamento y sólo admite determinadas excepciones para daneses temporalmente en el extranjero. Irlanda exige residencia en Irlanda para participar en las elecciones generales. Ninguna de ellas ha dejado por eso de ser una democracia.

Josep Borrell, ese socialista superviviente del PSOE socialdemócrata, lo ha resumido con claridad: "Hay países en Europa que distinguen claramente la nacionalidad del derecho al voto". Y puso precisamente el ejemplo alemán: si llevas mucho tiempo fuera del país y no acreditas un vínculo con él, el derecho de sufragio no es automático.

El debate, por tanto, no consiste en decidir quién es más humano ni quién quiere reparar mejor a los exiliados, sino en algo mucho más concreto: si otorgar la nacionalidad por razones históricas debe comportar necesariamente el derecho a decidir sobre el gobierno de un país en el que nunca se ha vivido.

Y el asunto ya ha dejado de ser una discusión teórica. El Tribunal Supremo ha adoptado medidas cautelares sobre determinadas altas en el censo de españoles residentes ausentes vinculadas a esta vía de nacionalización. La decisión no resuelve todavía el fondo, pero demuestra que el problema merece algo más que descalificaciones morales.

Puesto así, ya sólo nos queda tratar esta chapuza con la ironía esperpéntica de las redes sociales:

En mi comunidad de vecinos votan los hijos, nietos y bisnietos de todos los que alguna vez tuvieron un piso en el edificio, aunque lo vendieran hace cincuenta años y sus descendientes no hayan pisado España… perdón, el portal, en toda su vida. Ya son unos 170 y los que vivimos aquí apenas somos 20. Muchos no saben dónde está el edificio, pero participan activamente en su gestión. Al fin y al cabo, su antepasado tuvo un tercero interior durante seis meses en 1964. Gracias a ellos tenemos ahora un portón automático para el garaje. No tenemos garaje, pero la inauguración fue preciosa y el presidente pronunció un emocionante discurso sobre la recuperación de la memoria comunitaria. También hemos instaurado el felpudo único, aprobado en junta. Cuesta 375 euros y lo vende el vicepresidente, que vive en San Luis Potosí y conoce perfectamente nuestras necesidades porque pasó una vez por delante del edificio en 1998. La última junta acordó que sólo se puede tender ropa los días impares. La propuesta salió adelante gracias al voto por correo de 106 descendientes de antiguos propietarios. Los vecinos que vivimos aquí votamos en contra, pero se nos explicó que teníamos una visión demasiado localista. Eso sí: las cuotas, las derramas y las averías seguimos pagándolas los 20 que vivimos aquí. Los otros 170 sólo participan en las decisiones. A este sistema lo llamamos "comunidad de propietarios por ley de nietos". Es impecablemente democrático: cuantos menos afectados estén por una decisión, más fácil resulta conseguir una mayoría para imponerla.

El esperpento no cuestiona la reparación a quienes padecieron el exilio. Cuestiona que de esa reparación pueda derivarse automáticamente un derecho político para decidir sobre quienes viven en España sin exigir ningún vínculo efectivo adicional con el país.

Convertir una reparación histórica en otro instrumento de batalla electoral sería la peor manera de pervertirla.

P.D: Esta reducción de la Ley de Nietos al esperpento no sólo muestra los excesos de una ley inicialmente loable, sino su utilización perversa para falsificar una iniciativa legítima al sacarla de sus cauces legales. Y convertirla en un pucherazo electoral. O intento, porque el apaño no garantiza que les fuera a beneficiar. Hasta ahí llega la desesperación de este presidente depravado que se ríe de los valores democráticos con la desfachatez de un estafador de guante blanco.

"Eso a Vivas". Es su naturaleza.