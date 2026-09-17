Ceuta responde a la SER sobre el correo del Gobierno para trasladar menores a la Península

La cadena SER informa este jueves de la existencia de un correo electrónico que el Ministerio de Juventud e Infancia habría enviado el pasado 28 de agosto al Gobierno de Ceuta con una propuesta para trasladar a la Península a 500 de los inmigrantes menores que se encuentran en centros de acogida de la ciudad autónoma y que el Ejecutivo de Juan Jesús Vivas habría ignorado. Algo que niegan desde el Ejecutivo ceutí.

Según han confirmado a Libertad Digital fuentes de la consejería de Presidencia y Gobernación de Ceuta, de la que depende el área de Menores, el citado correo —que fue remitido por la directora general de Derechos de la Infancia y la Adolescencia a la jefa del Área de Menores de la ciudad autónoma— "no contenía ninguna propuesta formal" al respecto del traslado de los menores.

El Ministerio, aseguran a este periódico, "se limitaba a informar del ofrecimiento de la Fundación Engloba, que había planteado la posibilidad de poner en marcha una Unidad de Traslados a la Península para facilitar la acogida de menores en centros de esta entidad". Unidad que —por otra parte— "ya está activada". Es decir, el correo "no suponía la puesta en marcha de un nuevo procedimiento, ni concretaba una operación de traslado de menores desde Ceuta".

Nada sobre la financiación

Ceuta, añaden, "desconocía aspectos esenciales de ese posible ofrecimiento, como el número y la acreditación de las plazas disponibles, su ubicación concreta y las condiciones económicas para hacer frente a los costes de la acogida y los traslados". Tanto es así que el Área de Menores "se puso en contacto con el Ministerio para solicitar las aclaraciones correspondientes".

Las mismas fuentes recuerdan a Libertad Digital la importancia de despejar las incógnitas sobre la financiación, ya que "continúa pendiente el ingreso de los 25 millones de euros concedidos a la ciudad para hacer frente a la emergencia provocada por las entradas masivas de los días 30 y 31 de julio".

Desborda la capacidad ordinaria

En estos momentos, señalan las mismas fuentes, el Área de Menores de Ceuta está trabajando junto con el Ministerio de Juventud e Infancia en la búsqueda de soluciones para abordar "una situación que ha desbordado completamente la capacidad ordinaria del sistema de protección de menores de Ceuta". Ya que, recuerdan, "la capacidad ordinaria fijada por el Gobierno de la Nación para la ciudad autónoma es de 29 plazas y actualmente atiende a alrededor de 2.100 menores".

De forma paralela, el Gobierno ceutí "avanza con la Autoridad Funcional designada tras la declaración de la situación de interés para la Seguridad Nacional en los expedientes de repatriación de menores, que deben ser incoados por la Delegación del Gobierno, con el objetivo de favorecer la reagrupación familiar del mayor número posible de menores".