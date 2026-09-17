Sánchez lo hará en cuanto miren para otro lado esos plastas europeos

No es difícil adivinar cómo habría arreglado el Gobierno la okupación de Ceuta dejado a su libre albedrío. Una parte notable de los miles que hoy siguen deambulando por la ciudad estarían ahora en la Península, como miembros de pleno derecho del circuito de centros, pisos de acogida y hoteles que se ha ido montando como quien no quiere la cosa, atendido por estas y aquellas oenegés y financiado por el buen contribuyente. De haber podido, lo hubieran hecho y hoy podrían decir, los que dicen estas cosas, que ésta es otra crisis que resuelve Pedro Sánchez con esa habilidad innata que tiene para dar soluciones fáciles a problemas difíciles, como le achacan a los populistas. Lo hubieran hecho así, porque es lo que hacen siempre y este animal es de costumbres. De costumbres y perezoso. Para qué romperse la cabeza si lo fácil es descongestionar repartiendo a los "migrantes". Y ¡ay! de la autonomía del PP, mejor si es del PP y Vox, que se niegue a aceptarlos.

La razón por la que no han podido hacerlo es una carta firmada por 22 países europeos en los días posteriores al asalto a la frontera. La coacción externa que ha impedido que el Gobierno actuara siguiendo sus inclinaciones son las reprimendas y las advertencias de una mayoría de la UE. Cunde ahí la idea de que si España se quiere comer el marrón, que lo haga, pero que no lo traslade al espacio Schengen de ninguna manera. El rapapolvo cerró la salida de emergencia preferida en estos casos y hay una frustración gubernamental por no haber podido tomar el camino fácil. Pero, después de censurar muy agriamente a aquellos países por "insolidarios", obviando que el primer "insolidario" es quien deja pasar una avalancha humana por una frontera europea, el Gobierno Sánchez ha optado por una doble táctica o, más claramente, por la doblez.

En Bruselas, acatan, pero en España preparan el terreno para hacer lo que querían hacer desde el primer momento. Vemos que, en la capital belga, el ministro Marlaska asegura al comisario de Migraciones Brunner que no se está dando ningún "movimiento secundario", eufemismo, desde Ceuta a la Península, ni se dará. Y vemos en la capital española que miembros del Gobierno le atizan al presidente Vivas por no facilitar el traslado de menores a la Península. El propio Sánchez quiso poner personalmente en la diana a Vivas, quizá porque al contrario que él, no escapó y se mantuvo en su puesto. Lo señaló por la situación de los menores. Qué casualidad. Los menores van a ser la avanzadilla del plan de traslados original.

Los de Sumar, que siguen decididos a hundirse con el barco, están por el traslado de menores y mayores a la Península y lo dicen abiertamente. Los de Sánchez, más taimados, juegan con dos barajas. Dicen en Bruselas lo que allí quieren oír y preparan aquí el terreno para lo que quieren hacer. Hay un coro dispuesto a apoyarlo, además. Porque "Ceuta no puede cargar con esto sola" y "todos tenemos que ser solidarios", y en consecuencia, vamos a darles el premio gordo a las mafias, las redes y las familias que mandan a sus hijos. Vamos a alentar que se perpetúen los asaltos a la frontera y las llegadas de cayucos a las islas. Pero es lo que se quiere hacer, porque es lo fácil. Primero los menores, detrás, el resto. En cuanto los plastas europeos miren para otro lado.