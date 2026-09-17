Carlos Cuesta ha centrado su editorial de este jueves en la situación de Ceuta y en la respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez ante la entrada masiva de personas desde Marruecos. El periodista ha repasado distintas informaciones relacionadas con los menores llegados a la ciudad, el suministro energético a Marruecos, la entrega de material militar, el despliegue de Frontex y la posición del Ejecutivo ante la crisis.

Cuesta ha comenzado haciendo referencia al testimonio de varias menores acogidas en Ceuta y a la información según la cual un grupo de 68 niñas habría sido trasladado desde un orfanato hasta la frontera.

"De momento es el testimonio de las propias niñas", ha señalado. Según ha explicado, estas menores habrían denunciado que fueron sacadas de un orfanato situado a más de 300 kilómetros de la frontera y conducidas hasta ella.

"No tenemos otra forma de certificar la noticia, pero me parece de tal gravedad que tengo el convencimiento de que son noticias que hay que comentar y que hay que decirlas con todas las cautelas diciendo lo que es, pero hay que comentarlas", ha afirmado.

El periodista también ha cuestionado la versión según la cual miles de menores habrían llegado voluntariamente a Ceuta atravesando el mar. "Yo llevo diciéndolo desde el inicio, que no me lo creo, que no me lo creo, que niños de 10, 12, 14 años vayan a ir voluntariamente a una aventura que no saben cómo acaba", ha señalado.

España suministra gas a Marruecos

A continuación, Cuesta ha repasado varias noticias relacionadas con Marruecos. La primera de ellas, según ha indicado, es el envío de gas natural al país vecino.

"Sánchez envía 790 gigavatios hora de gas natural a Marruecos en plena invasión para mantener su actividad", ha afirmado, citando datos de Enagás. A partir de esta información, el periodista ha cuestionado que España continúe suministrando gas a Marruecos mientras se desarrolla la crisis de Ceuta.

"Pedro Sánchez ha decidido que mantenemos la exportación de gas, que alimentamos energéticamente al país que nos invade", ha dicho.

Cuesta ha defendido que la dependencia energética de Marruecos respecto de España podría utilizarse como herramienta de presión y ha insistido en que, a su juicio, el Gobierno no está utilizando esa posibilidad.

"Marruecos depende de nosotros energéticamente. ¿Y qué hemos decidido en plena invasión de Ceuta? Alimentarlo energéticamente", ha señalado.

"Le estamos entregando en estos momentos un buque de guerra a Marruecos"

El segundo asunto abordado por Cuesta ha sido la entrega a la Marina marroquí de la patrullera Mulay Hassan, construida por Navantia.

"Se trata del primer buque militar que España construye para Rabat en 40 años", ha destacado el periodista, que ha cuestionado que esta entrega se produzca mientras continúa la crisis de Ceuta.

"No solamente es que le enviamos energía, es que le enviamos buques de guerra", ha afirmado.

Cuesta ha relacionado esta cuestión con su interpretación de la política del Gobierno hacia Marruecos y ha asegurado que "estamos vendiendo y entregando material militar, del que puede ser utilizado militarmente contra España, a alguien que se ha declarado por los hechos enemigo de España".

El periodista también ha recuperado la entrada masiva de personas en Ceuta de mayo de 2021 y ha asegurado que, según las informaciones que maneja, existirían conversaciones sobre una nueva entrada de grandes dimensiones.

En este punto, ha hablado de "volúmenes de 100.000 personas, 100 y pico mil personas" y ha señalado que "hay analistas que ya están alertando de que la siguiente puede ser la definitiva y que sería una especie de marcha verde".

"¿Por qué no se pidió el despliegue inmediato de Frontex?"

Otro de los puntos centrales del editorial ha sido el anuncio del despliegue permanente de Frontex en Ceuta. Cuesta ha cuestionado que esta medida se adoptara, según ha señalado, dos meses después de la entrada masiva. "¿Por qué no se pidió el despliegue inmediato de Frontex?", ha preguntado.

El periodista ha criticado que, a su juicio, se esperara a que la situación estuviera consolidada antes de reclamar ese despliegue.

"Había que esperar a que estuvieran asentados. Había que esperar a que tuvieran diez campamentos ya montados. Había que esperar a que hubiesen implantado el terror en Ceuta", ha afirmado. Y ha añadido: "Ahora pedimos Frontex. ¿Ahora para qué? ¿Ahora para disimular?".

El veto socialista a una resolución sobre Ceuta

Cuesta también ha abordado la posición de los socialistas en el Parlamento Europeo respecto a una resolución de apoyo a Ceuta. "El veto de los socialistas en el Parlamento Europeo blinda a Marruecos y boicotea la resolución de apoyo a Ceuta", ha señalado.

Según ha relatado, la resolución finalmente salió adelante con el apoyo de otros grupos y, en su interpretación, señalaba a Marruecos como responsable de la entrada en Ceuta y hacía referencia a una técnica de "guerra híbrida".

El periodista ha cuestionado los motivos de la posición socialista y ha lanzado varias preguntas sobre la relación entre dirigentes del PSOE y Marruecos.

"¿Qué estás anticipando, Pedro Sánchez?"

En la parte final de su editorial, Cuesta ha puesto el foco en unas declaraciones de Pedro Sánchez sobre Ceuta y Melilla, en las que el presidente del Gobierno habló de una "nueva realidad estructural".

Cuesta ha cuestionado especialmente que Sánchez mencionara también a Melilla cuando, según ha señalado, la crisis que estaba analizando afectaba a Ceuta.

"Melilla lo han metido Marruecos y Pedro Sánchez. Ceuta y Melilla se tienen que preparar para una nueva realidad estructural. ¿Qué estás anticipando, Pedro Sánchez?", ha preguntado.

Y ha añadido: "¿Que la siguiente es Melilla? ¿Que primero será afianzada a Ceuta y luego irán a por Melilla? ¿Esto es lo que has pactado?".

Cuesta ha terminado su editorial vinculando esta cuestión con otras decisiones del Gobierno y ha acusado a Sánchez de estar dispuesto a modificar la unidad territorial de España para mantenerse en el poder.

"Nuestra Constitución exige, no es optativo, no es voluntario, exige la defensa de nuestras fronteras. ¿Qué está diciendo este señor?", ha señalado.

Finalmente, ha concluido: "Con tal de perpetuarse en el poder, y le han pillado evidentemente, le han pillado el móvil, se lo han descargado y está pillado hasta la médula, este señor, con tal de quedarse en el poder, está dispuesto a lo que sea, incluido a fraccionar España".