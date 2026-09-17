De rodillas ante Rabat en Madrid y en Bruselas

Aunque ya hace mucho tiempo de aquello –y todavía parece que sea mucho más, se diría que ha pasado un siglo– la izquierda española tenía una arraigada tendencia antimarroquí y prosaharaui. De hecho, hasta bien entrados los años 80 no había político del PSOE –o del PCE o IU– que no pasase por el rito casi iniciático de una visita a los campamentos del Frente Polisario en Tinduf.

La llegada al poder de Felipe González empezó a cambiar ese discurso al menos en lo práctico –y, desde luego, con los años, en lo económico: la lista de socialistas relevantes con negocios de altura en Marruecos es notable–, aunque la retórica siguió siendo cercana a la causa saharaui durante mucho tiempo.

Todo eso ha terminado, como tantas otras cosas, con la llegada de Pedro Sánchez al poder o, mejor dicho, con las maniobras del presidente del Gobierno para mantenerse en Moncloa, porque en esto también ha habido un cambio radical: del Sánchez más duro y muy claro tras la primera invasión a Ceuta, en 2021, a la actual sumisión a Marruecos, que raya en lo obsceno y que incluso llama la atención porque se diría que supone un coste político muy elevado para un Gobierno que siempre se ha movido por el interés político más descarado.

Sin embargo, pese a que es obvio que la percepción de una parte muy importante de la opinión pública de esa relación entre Pedro Sánchez y Marruecos no puede ser más negativa, el Gobierno ha mantenido e incluso incrementado el enorme trasvase de gas a nuestro vecino del sur tras la invasión de Ceuta, tal y como desvelaba este jueves Carlos Cuesta en Libre Mercado.

Y es que es como mínimo sorprendente que España renuncie a cualquier herramienta de presión sobre el país que nos acaba de lanzar una invasión con cerca de 100.000 personas entrando violentamente en nuestro territorio. Una nueva forma de hacer política que se inauguró con la entrega del Sáhara a cambio de nada: desde entonces la partida de cartas está trucada, pero es que el Gobierno renuncia a usar incluso las que sigue teniendo en su mano.

La sumisión al sultán es de tal magnitud que también se ha trasladado a las instituciones europeas: el Europarlamento ha vuelto a abofetear al Gobierno con una votación en la que señala directamente a Marruecos como responsable de la invasión, pero lo ha hecho a pesar del voto en contra de los socialistas en la cámara, que han intentado incluso impedir que la votación se llevase a cabo. No hay que olvidar que Pedro Sánchez es el presidente de la Internacional Socialista y es innegable que el PSOE, uno de los pocos partidos de izquierda que se mantiene en el poder, tiene por tanto una influencia notable entre sus correligionarios.

Pero cada día está más claro que el asunto va más allá y que la influencia marroquí se está expandiendo entre la izquierda europea que está dispuesta –¡y cómo no va a estarlo si lo está la española!– a entregar ya no Ceuta y Melilla sino la parte de España que Mohamed VI esté dispuesto a pagar.