Después de tres años haciendo equilibrios presupuestarios, prorrogando las cuentas y explicando que gobernar sin Presupuestos era poco menos que una virtud, el Gobierno ha descubierto de repente la urgencia de presentar unas nuevas cuentas públicas. La casualidad temporal resulta difícil de ignorar porque "el pistoletazo de salida" llega en mitad de la tormenta política por la situación que se vive en Ceuta y mientras hay quienes ya apuestan por un adelanto electoral al primer trimestre del año que viene y las elecciones empiezan a colarse con fuerza en las quinielas políticas.

La maquinaria presupuestaria se pone ahora en marcha con una velocidad que contrasta con la parsimonia de los últimos ejercicios. Los ministros de Hacienda, Arcadi España, y Cultura, Ernest Urtasun, se reunieron este miércoles para escenificar que los dos socios de la coalición, PSOE y Sumar, han encarrilado la negociación de las cuentas públicas y trasladar a la ciudadanía la idea de que, después de tres años sin Presupuestos, el Gobierno vuelve a tomar la iniciativa. Un movimiento con el que el Ejecutivo pretende sacudirse el polvo de una legislatura instalada en la parálisis, con un Parlamento debilitado y una mayoría variable que ha convertido cada votación en una pequeña prueba de supervivencia.

Los Presupuestos no dejan de ser el escaparate en el que un Ejecutivo exhibe sus prioridades y, llegado el caso, el gran folleto electoral con el que vender gestión a las puertas de unas generales. De ahí que el Gobierno de coalición se apresure a presentar las nuevas cuentas como "las cuentas públicas que incluirán el mayor gasto social de la historia". En Hacienda sitúan el límite de gasto no financiero del próximo ejercicio en 226.032 millones de euros, un 6,6% más que el año anterior, una cifra con la que el Ejecutivo pretende envolver las cuentas en "la ambición social con la que nacerán las cuentas".

Tras este encuentro, concebido para avanzar en un primer preacuerdo, el Gobierno abrirá ahora la ronda con el resto de grupos parlamentarios para tomar el pulso a sus demandas y, sobre todo, comprobar hasta dónde llega su disposición a respaldar o tumbar unas cuentas que pueden resultar decisivas para la continuidad de Pedro Sánchez. En el Ejecutivo son conscientes de que el camino hacia los Presupuestos vuelve a estar plagado de obstáculos, pero elevan la presión sobre la oposición. "El coste de no querer ni sentarse es difícil de mantener", aseguran fuentes gubernamentales, en un desafío abierto a PP, Vox y Junts.

En cualquier caso, hasta ahora el Gobierno había sostenido que los Presupuestos de 2027 llegarían al Congreso en tiempo y forma, como manda la Constitución. "El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior", establece el artículo 134. Sin embargo, el Ejecutivo vuelve ahora a reinterpretar los tiempos del mandato constitucional y ya no descarta que el plazo de finales de septiembre pueda prolongarse.

Durante tres años, la ausencia de Presupuestos ha obligado al Ejecutivo a gobernar con unas cuentas prorrogadas hasta convertir la excepcionalidad en rutina. Y justo cuando necesita acreditar iniciativas, capacidad de acuerdo y, de paso, cambiar de pantalla ante las críticas por su inacción en Ceuta, el Gobierno recupera la bandera presupuestaria.