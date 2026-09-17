El Parlamento Europeo responsabiliza a Marruecos por la invasión de Ceuta con el rechazo de los socialistas

El Parlamento Europeo ha aprobado la resolución promovida por el PPE, en el que se integra el partido de Alberto Núñez Feijóo, con Esteban González Pons y Dolors Montserrat, y que señala directamente a las "autoridades marroquíes para que asuman su responsabilidad" tras la invasión a Ceuta.

La iniciativa ha salido adelante por 339 votos a favor, 225 en contra y 16 abstenciones, pese al intento de boicot de los socialistas europeos, con el PSOE español a la cabeza, que se negaron a negociar cualquier propuesta que señalara a Marruecos, e intentaron hasta el final frenar la votación. La presidenta del S&D, la española Iratxe García, rechazó de plano respaldar la resolución del PPE.

El grupo de Patriotas, presidido por Santiago Abascal y en el que está integrado Vox con Jorge Buxadé, ha apoyado la resolución del PPE, al igual que el ECR, en el que se integra la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Su apoyo ha sido clave para que la propuesta pueda salir adelante.

El texto exige a Marruecos que "cumpla sus compromisos en materia de gestión de fronteras, retorno y cooperación migratoria", en la línea con lo que pidió el comisario de Migraciones, Magnus Brunner, para que los inmigrantes regresen "rápido". Además "condena con la mayor firmeza las entradas ilegales masivas en Ceuta desde Marruecos, por vía terrestre y marítima, así como la instrumentalización de la migración irregular como herramienta de guerra híbrida".

Recoge, además, que "toda declaración que cuestione la soberanía española es inaceptable e incompatible con las obligaciones de un país socio" y recuerda que "Ceuta y Melilla son ciudades españolas y europeas", como ratificó también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que recordó que forman parte de la frontera europea durante el Debate sobre el Estado de la Unión.

La resolución aprobada este jueves tiene una gran repercusión a nivel político, ya que fija una posición muy dura por parte de la UE ante Marruecos, hasta el punto de que Rabat intentó presionar a los eurodiputados de PSOE, PNV y ERC para que no apoyaran la propuesta. Remitió un email intentado exculparse y justificando su actuación.

Segundo varapalo en dos días

La votación se ha producido apenas 12 horas después de que el Parlamento Europeo aprobara una enmienda del PPE en su informe sobre guerra híbrida y seguridad territorial europea, referida a Ceuta. La modificación califica como "invasión", "ataque" y "acto de guerra híbrida" lo ocurrido, en contra de la postura adoptada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que lo considera una cuestión migratoria y humanitaria.

Sánchez sufre así un segundo varapalo en Europa en apenas una semana, lo que le ha hecho perder la iniciativa frente a Alberto Núñez Feijóo, que se ha implicado personalmente en las negociaciones para sacar adelante la propuesta y para que las autoridades europeas conozcan la situación. Este jueves, el líder del PP se ha reunido con el comisario Brunner, y el próximo lunes visita por cuarta vez Ceuta acompañado del presidente del PPE, el alemán Manfred Weber.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, viajó a Bruselas para señalar a Marruecos por lo ocurrido y pedir ayuda, dada la inacción del Gobierno, que tardó más de un mes en solicitar la intervención de Frontex y tramitar las ayudas económicas europeas, provocando incluso extrañeza entre los propios socios europeos por el tiempo que dejaron pasar hasta recurrir a Bruselas.