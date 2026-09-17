Feijóo europeíza la invasión de Ceuta y desquicia al Gobierno

La invasión en Ceuta se convirtió de inmediato en un problema de dimensiones internacionales, pero la implicación del PP y Alberto Núñez Feijóo ha sido clave para que buena parte de la actividad europea se centre en este asunto. Una maniobra que ha roto la estrategia del Gobierno de convertirlo solo en una crisis migratoria y humanitaria, además de dejar al descubierto, más aún, la política de apaciguamiento con Marruecos.

La Comisión Europea reafirmó esta semana su compromiso con Ceuta por ser "frontera europea", según dijo la propia presidenta, Úrsula Von der Leyen, después de que su comisario europeo, Magnus Brunner, pidiera la devolución "rápida" de los inmigrantes. Además, el Parlamento Europeo decide este jueves si responsabiliza a Marruecos, tras calificar la "invasión" como "ataque híbrido", rompiendo así con el discurso del Ejecutivo que se niega a considerarlo como tal.

Al igual que ocurrió con la renovación del CGPJ, que fue posible gracias a la mediación europea, el PP busca el amparo de Bruselas ante la inacción del Gobierno. El presidente Sánchez estuvo un mes de vacaciones, y el Gobierno tardó ese tiempo en activar el Consejo de Seguridad Nacional, pedir la intervención de Frontex y activar las ayudas económicas europeas.

Sin iniciativa interna ni en el exterior

Una situación que descoloca al Ejecutivo, incapaz de llevar la iniciativa a nivel interno y en el exterior. Una prueba evidente fue la salida de tono de Sánchez en el Congreso. El presidente ha enlazado varios errores de comunicación: sus recomendaciones veraniegas en pleno caos, decir en la cadena SER que "las vacaciones son mi derecho" cuando la ciudad padece aún las consecuencias de lo ocurrido y asegurar desentenderse de los menores al decir que "es cosa de Vivas".

Una falta de empatía que recuerda a otras crisis en las que se vio acorralado, y dejó al descubierto su personalidad, sacudiéndose la responsabilidad de lo ocurrido al decir "Si quieren ayuda, que la pidan", "Yo estoy bien" o "Son las cinco y no he comido". Pese a que se le otorga la capacidad de desenvolverse bien en las crisis, lo cierto es que suele patinar en momentos de gran tensión.

Esta es la segunda vez que el Gobierno recurre en Ceuta a la estrategia de desviar las culpas hacia el PP, y en concreto hacia Vivas, ahora por la acogida de los menores, sin éxito. De hecho, la ley establece que su tutela recae en la Delegación del Gobierno y, por tanto, en el Ejecutivo central.

El Gobierno, noqueado

Después de atacar a Vivas, el Ejecutivo intentó derivar la presión de la crisis hacia las comunidades del PP, mientras Bruselas exigía que no hubiera traslados a la península. Una situación que coloca en apuros al Ejecutivo, hundido en las encuestas, sobre todo por su postura sumisa hacia Marruecos, que empieza a tomar nota del choque que se avecina si la derecha gobierna.

El PP ha ido ajustando el tiro durante la crisis hasta señalar directamente a Rabat, lo que incomoda al Gobierno por ser el responsable de las relaciones diplomáticas. Deja, además, en evidencia su falta de contundencia con el país vecino que, pese a los comunicados, sigue sin colaborar.

Mientras Sánchez parece descolocado en la crisis, Feijóo ha reforzado su perfil presidencialista ante las autoridades europeas y ante la opinión pública: ha visitado tres veces Ceuta, a la que se sumará una cuarta el próximo lunes, acompañado esta vez por el presidente del PPE, Manfred Weber. Este jueves se reúne, además, con el comisario Brunner.

La preocupación del Gobierno por el 'relato', que empieza a ganar terreno en Bruselas, lo demuestra también el hecho de que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, contraprogramara a Juan Jesús Vivas en Bruselas reuniéndose con las mismas autoridades europeas que recibieron al presidente de Ceuta. Vivas señaló, una vez más, a Marruecos y reclamó ayuda a Europa.

Después de un verano marcado por todo tipo de contradicciones, el Gobierno revela, ahora, que aspira a cronificar el problema instalando carpas para acoger a 10.000 inmigrantes, lo que echa por tierra sus propias cifras y el plazo de tres meses que se ha dado para resolver la crisis. Los bandazos, aderezados con choques entre ministerios y versiones contradictorias con los informes oficiales, no cesan, mermando aún más la imagen del Ejecutivo.