Pradales pide un nuevo Estatuto de Autonomía para el País Vasco que reconozca "la singularidad nacional vasca"

El presidente del Gobierno vasco, Imanol Pradales, ha pedido un nuevo estatuto que incorpore "el reconocimiento de la singularidad nacional vasca". Durante su intervención en el Parlamento autonómico, Pradales ha reclamado "culminar" el Estatuto de Guernica para "avanzar" hacia un nuevo pacto estatutario que permita a la región encaminarse hacia la independencia.

Ha comentado, además, que las conversaciones entre los principales partidos del País Vasco "siguen adelante" y que estas son "una buena señal" para alcanzar el objetivo de los separatistas. Ha pedido que esas conversaciones que engloban al propio PNV, a PSE-EE y a EH Bildu se sigan "haciendo con responsabilidad y rigor".

Además, ha defendido que un nuevo sistema de autogobierno debería permitir que el País Vasco cuente con nuevas capacidades políticas para responder a los retos demográficos, tecnológicos, sociales o económicos con instrumentos propios. En cuanto al posible acuerdo para fomentar un Gobierno con más competencias, ha señalado que el nuevo pacto estatutario debería permitir "dar un salto cualitativo" en el autogobierno vasco, "construyendo consensos amplios que permitan fortalecer la institucionalización" del País Vasco.

Contra PP y Vox

Pradales ha vuelto a insistir en "reforzar y ampliar" las transferencias que el Gobierno de Pedro Sánchez ha prometido al PNV como pago por el apoyo para seguir en Moncloa. En ese sentido, ha comentado que "sería bueno" que se pueda "escribir el final de la legislatura española con un apretón de manos".

Por otra parte, se ha referido a un hipotético escenario en el que el Gobierno de España lo lideren el PP y Vox y ha afirmado que "asoman tiempos oscuros en la política española". "No podemos descartar que accedan al poder político español quienes tienen una concepción antidemocrática del funcionamiento del Estado, no creen en su actual organización territorial, y niegan nuestra propia identidad como pueblo", ha añadido. También ha aseverado que "harán todo lo posible por destruir lo que tanto esfuerzo nos ha costado construir durante décadas".