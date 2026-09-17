Puente se erige en juez de la "casta" judicial y reclama "poner a esa gente en su sitio"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha acusado al Poder Judicial de haberse convertido en una "casta" que "quiere ser un poder aparte". Una situación que, según el ministro, "no puede ser" y ante la que ha reclamado actuar con contundencia: "Hay que poner a esta gente en su sitio", ha expresado, señalando no sólo a algunas asociaciones de jueces y magistrados, sino también a la propia presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, quien, durante su discurso en el acto de apertura del año judicial en el Tribunal Supremo, calificó de "extrema gravedad" acusar a los jueces de adoptar "decisiones por razones políticas y no jurídicas", además de advertir de que "cada vez que se ataca a un juez por una decisión se ataca al estado de Derecho".

Estas palabras no han sentado bien al Ejecutivo, que no deja de revolverse, más aún tras la decisión del Tribunal Supremo de suspender el censo de los nacionalizados por la ley de nietos. Puente ha reconocido en una entrevista en TVE estar "perplejo" ante la decisión y, para amparar sus críticas contra el Poder Judicial, ha reivindicado que conoce muy bien el mundo judicial porque ha estado casado "18 años" con una jueza y sus hermanos "son fiscales".

"Creo que uno de los puntos centrales que tendremos que afrontar cuando vayamos a las urnas es si el pueblo español está dispuesto a que la política la hagan los jueces", ha afirmado, al tiempo que ha defendido que quienes quieran hacer política deben concurrir a unas elecciones.

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ha seguido la misma línea y reincide en sus calificativos de "salvapatrias" y "lobos solitarios". "Evidentemente no he llamado terrorista a ningún juez", ha defendido el también candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en una entrevista en la Cadena Ser. López tampoco se ha quedado ahí y ha vuelto a arremeter contra el PP, al que ha calificado de "golpistas".

"Vivas defiende Ceuta de boquilla"

El ministro, en línea con el Ejecutivo, ha cargado contra el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, al que reprocha "defender a Ceuta de boquilla", "no colaborar con el Gobierno en ningún momento" y limitarse a hacer "su tournée por televisiones".

Las críticas llegan después de que la Audiencia Nacional haya paralizado el campamento de inmigrantes proyectado en el Puerto de Ceuta. Puente ha reclamado al tribunal que se pronuncie "cuanto antes", mientras admite que el Gobierno carece de un plan B para los inmigrantes que permanecen en las calles de la ciudad.

López ha defendido que el puerto es un "buen lugar". Sin embargo, la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España advierte de que instalar allí el campamento y trasladar a los inmigrantes podría afectar al funcionamiento de una infraestructura clave para el abastecimiento de Ceuta, el comercio local y el tráfico de mercancías por el Estrecho de Gibraltar.