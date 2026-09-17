Torres, espoleado por Cintora, arremete contra Federico Jiménez Losantos

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha cargado contra el periodista y director de Es la Mañana de Federico, Federico Jiménez Losantos, por sus críticas a la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Torres ha respondido durante una entrevista en el programa de Jesús Cintora, Mañaneros 360.

🗣️ Federico Jiménez Losantos, sobre Pedro Sánchez: "Está en los huesos, es una calavera". "Un día se irá por un sumidero. Debe ser que el mal te va carcomiendo". "La muerte que lleva este tío encima..." 💢 "Son declaraciones inaceptables en un Estado de derecho y en una… pic.twitter.com/3fK1r5DpUN — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) September 17, 2026

"Se está intentando trasladar una deshumanización y se está inoculando odio. Y el odio y la violencia no trae más que más odio y más violencia. Son declaraciones inaceptables en un Estado de Derecho y en una convivencia pacífica", ha dicho el ministro después de escuchar las palabras de Jiménez Losantos, en las que se refiere a Sánchez diciendo que "está en los huesos, es una calavera". "Un día se irá por un sumidero. Debe ser que el mal te va carcomiendo".

"La muerte que lleva este tío encima y la que quiere infligir a Ceuta, es la muerte que quiere infligir a España como país libre", decía Jiménez Losantos este jueves al abordar la grave situación que atraviesa la ciudad autónoma y la inacción del Gobierno, después de que el propio presidente defendiera su derecho al descanso tras el asalto de 70.000 inmigrantes y haya puesto el foco en derribar al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas y la gestión de los menores no acompañados. "Eso, a Vivas", decía Sánchez en los pasillos del Congreso demostrando la falta de humanidad en sus palabras.

Para el ministro, las declaraciones del presidente y fundador de esta casa "siembran vientos para recoger tempestades". "Eso es deleznable, criticable y absolutamente inaceptable porque no es el mundo que queremos", ha señalado Torres, que el pasado martes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros recurrió al lenguaje ambiguo para restar importancia a la asfixia migratoria que sufre la ciudad autónoma.

Las palabras de Torres vuelven a poner de manifiesto la estrategia del Gobierno frente a las voces más críticas con su gestión: convertir las críticas en un problema y señalar a quienes las formulan. Una respuesta especialmente llamativa cuando procede de un ministro que, en lugar de entrar en el fondo de las denuncias sobre la situación de Ceuta donde tras más de mes y medio los inmigrantes continúan deambulando por las calles y en algunos casos delinquiendo, opta por descalificar las palabras del periodista.

La televisión pública también ha cargado contra Jiménez Losantos. A través de sus rótulos, RTVE ha calificado de "barbaridad" las palabras del periodista, convirtiendo una crítica al Gobierno en el centro de la noticia y dejando en un segundo plano el problema que la origina.