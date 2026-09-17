Un juzgado de Madrid investiga la lista negra de periodistas del Ministerio del Interior

El Ministerio del Interior, bajo la dirección de Fernando Grande-Marlaska, vuelve a estar en el centro de la polémica. El Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid ha incoado diligencias previas para determinar si abre una causa penal por el controvertido dosier elaborado en la sede del Ministerio sobre periodistas y analistas políticos. En dicho informe se incluían fichas individuales con fotografías, datos personales y valoraciones explícitas sobre la supuesta ideología o sesgo político de cada profesional.

Fuentes jurídicas señalan que la juez ha dado el paso habitual en este tipo de procedimientos y ha solicitado formalmente un informe a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la pertinencia de iniciar una investigación penal. La actuación judicial responde a la denuncia presentada por el partido Iustitia Europa.

Ante la polvareda generada, Fernando Grande-Marlaska alegó que se trataba de un simple "trabajo interno" elaborado en 2024 "sin finalidad espuria", disculpándose únicamente con aquellos periodistas que se hubieran "sentido ofendidos". La falta de explicaciones convincentes por parte del ministro ha llevado a la oposición a exigir de inmediato su comparecencia y dimisión.

Paralelamente a la vía judicial, el asunto se dirime también en el ámbito administrativo. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha abierto una investigación de oficio para estudiar el alcance, tratamiento y base legal de esta recogida de datos personales en el seno del Ejecutivo, aunque precisa que el inicio de estas actuaciones no prejuzga formalmente la comisión de una infracción.