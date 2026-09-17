Uno de los menas invasores de Ceuta es diagnosticado de tuberculosis y desmonta el relato de Sanidad

Fuentes de la Consejería de Sanidad de Ceuta han confirmado a Libertad Digital que se ha detectado un caso de tuberculosis entre los menores inmigrantes que cruzaron masivamente la frontera desde Marruecos a finales del mes de julio y que se encuentran en las naves del polígono del Tarajal que fueron habilitadas como centros de acogida ante la situación de emergencia.

En consecuencia, "se está realizando el estudio de contactos y se han empezado a realizar las pruebas —el Mantoux, o test de tuberculina— a las personas con las que compartía la camareta". Algo más de una decena, teniendo en cuenta la cantidad de menores que duermen en una habitación de estos centros de acogida.

El inmigrante que ha dado positivo se alojaba en un "recurso del Centro Aljarafe de Ceuta", especializado en la atención y acogida de menores extranjeros no acompañados y gestionado por la Fundación SAMU, que a su vez se encarga de los centros Nueva Esperanza y Triana. Todos ellos desbordados desde la entrada.

En las naves del Tarajal, se calcula que el menor que padece la enfermedad infecciosa compartía zonas comunes con varios centenares de menas. Por lo que se prevé que la realización de las pruebas se extienda a otras personas que tuvieron contacto con el positivo. En cualquier caso, aseguran las mismas fuentes, "está todo controlado".

Otros cinco casos

El positivo de este menor ha sido detectado apenas dos días después de que la ministra de Sanidad, Mónica García, confirmara que se habían registrado cinco casos de tuberculosis en Ceuta y asegurara que "ninguno" estaba vinculado al salto de los días 30 y 31 de julio, cuando más de 80.000 personas cruzaron ilegalmente la frontera desde Marruecos.

Lo hizo durante una entrevista que concedió el lunes 14 de septiembre —tres días después de que el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, dijese que no había un solo caso— al programa Al Rojo Vivo de La Sexta. Intervención en la que destacó que la salud pública de la ciudad "está controlada".

Un nuevo bulo. 1. No hay detectado NINGÚN brote de tuberculosis. Ni ahora ni desde el 30 de julio. 2. En la Playa del Trampolín hay un dispositivo de Cruz Roja, asistido por INGESA, que da asistencia sanitaria a los migrantes que lo necesitan, y no se han detectado casos… https://t.co/fSvngs0sJg — Javier Padilla (@javierpadillab) September 11, 2026

La ministra incluso rechazó que hubiese "colapso sanitario". Algo de lo que se quejan desde el inicio de la invasión los propios médicos, que este mismo jueves han salido a la calle para denunciar que el departamento de García está falseando las cifras. De no resolverse la situación, los facultativos realizarán una jornada de huelga el próximo jueves 24 de septiembre.