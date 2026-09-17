Vivas aplaude la condena del Parlamento Europeo al asalto migratorio de Ceuta

El presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha valorado este jueves de forma muy positiva la resolución aprobada por el Parlamento Europeo. Este texto comunitario hace referencia a la entrada masiva de inmigrantes que se produjo a finales del pasado mes de julio, un episodio que puso al límite los recursos locales. Para el dirigente popular, este pronunciamiento supone un respaldo de enorme relevancia, tanto a nivel político como institucional, no solo para la ciudad norteafricana, sino para el conjunto de España.

A través de un comunicado oficial, el Gobierno autonómico ceutí ha subrayado que la resolución europea condena la instrumentalización de la inmigración irregular con fines políticos. Asimismo, el documento reafirma de forma tajante que Ceuta y Melilla son ciudades plenamente españolas y, por consiguiente, europeas. De este modo, la institución comunitaria deja claro que la soberanía e integridad territorial de ambos enclaves están fuera de toda duda frente a cualquier desafío externo.

En este sentido, Vivas ha destacado que este posicionamiento de Bruselas supone un espaldarazo fundamental para Ceuta y sus autoridades. Además, ha querido poner en valor el comportamiento ejemplar de la ciudadanía durante unas jornadas críticas, a las que ha calificado de crisis sin precedentes en la historia reciente de la frontera sur de Europa.

El líder del Ejecutivo autonómico también ha hecho hincapié en el reconocimiento que ha plasmado la Eurocámara sobre la sociedad ceutí. El texto europeo describe a la ciudad como un auténtico ejemplo de convivencia entre culturas y religiones, erigiéndose como una expresión viva de los valores europeos de libertad y respeto en un entorno geográfico complejo.

Otro de los puntos más relevantes del texto aprobado en Estrasburgo es la calificación de estos actos como un ataque directo. El Parlamento Europeo considera que la utilización de los flujos migratorios como un instrumento de presión contra un Estado miembro constituye una amenaza híbrida para la Unión Europea. Ante este tipo de agresiones, la Cámara exige una respuesta que sea común, coordinada y absolutamente firme por parte de los Veintisiete.

Por otro lado, el presidente ha puesto de relieve las propuestas operativas planteadas por los eurodiputados para hacer frente a futuras crisis. Entre ellas, destaca la necesidad urgente de reforzar las fronteras exteriores, así como la implementación de mecanismos para agilizar los retornos de aquellos que accedan ilegalmente. Todo ello acompañado de un fortalecimiento de la cooperación y la solidaridad europea ante situaciones de presión migratoria extraordinaria.

Finalmente, Juan Jesús Vivas ha querido agradecer el respaldo y la empatía mostrada por las instituciones europeas. Ha alabado su "sensibilidad y receptividad" hacia la compleja situación de Ceuta. Esta postura comprensiva se hizo evidente durante las recientes gestiones que el propio Vivas y su equipo llevaron a cabo en Bruselas, donde acudieron para explicar de primera mano la cruda realidad de la ciudad y la verdadera dimensión de la crisis fronteriza sufrida durante los días 30 y 31 de julio.