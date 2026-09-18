Abascal advierte de que Sánchez "está dispuesto a cualquier cosa para robar" las elecciones

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha protagonizado este viernes un tenso acto político en Barcelona, donde ha cargado con dureza contra el Ejecutivo central. Durante su intervención, el líder conservador ha afirmado que el actual inquilino del Palacio de la Moncloa "está dispuesto a hacer cualquier cosa para robar las próximas elecciones, incluso no convocarlas". Abascal se ha dirigido a los suyos advirtiendo de la deriva institucional que atraviesa el país.

El encuentro, en el que también ha participado el secretario general de la formación y líder en la región, Ignacio Garriga, estuvo marcado en sus inicios por la amenaza de un grupo de radicales. Un cordón policial de los Mossos d'Esquadra impidió que una autodenominada manifestación antifascista boicoteara la convocatoria, permitiendo que el acto se desarrollara bajo control.

En este escenario, Abascal ha pedido a sus simpatizantes que mantengan la guardia alta y no se dejen llevar por el optimismo de los sondeos favorables. "Pedro Sánchez es más peligroso que nunca, no os confiéis", ha asegurado el dirigente ante un auditorio entregado. De hecho, tras escucharse cánticos e insultos dirigidos al líder socialista por parte del público, Abascal ha añadido que el mandatario "no puede caminar por las calles de España".

Frente a las amplias medidas de protección que rodean al Consejo de Ministros, el presidente de Vox ha querido marcar distancias: "Nosotros no tenemos los cordones de seguridad de Marlaska, vamos a pecho descubierto por todos los rincones de España". Según sus palabras, los miembros de su partido no tienen "nada que esconder" ni sienten vergüenza porque no han "traicionado" a los ciudadanos.

Otro de los ejes centrales del mitin ha sido la denuncia de la que denominan invasión migratoria, un fenómeno que, a juicio de Abascal, constituye el principal problema de los españoles y "está destruyendo nuestro Estado de bienestar". El líder de Vox ha señalado directamente a las autoridades por la reciente situación en las fronteras, tildando lo ocurrido en Ceuta de invasión "promovida por Marruecos y permitida por el candidato marroquí Pedro Sánchez", a quien culpa de condenar a los residentes de la ciudad autónoma a padecer una violencia estructural.

Por su parte, Ignacio Garriga ha secundado estas críticas asegurando que "el PSOE y los separatistas lo han destrozado absolutamente todo". El dirigente catalán ha insistido en la propuesta de la prioridad nacional para el acceso a las ayudas públicas y la vivienda. "Vamos a poner fin a que los de fuera pasen por delante de vosotros y que vosotros seáis los últimos de la cola", ha sentenciado.

Finalmente, Garriga ha instado a no perder la esperanza y ha valorado los "pequeños pasos pero contundentes" que su formación está dando desde los gobiernos de regiones como Aragón, Castilla y León o Extremadura. Con un mensaje de firmeza, ha prometido seguir peleando para recuperar "la seguridad, la libertad y la prosperidad" que, según sus palabras, han arrebatado los políticos que llevan décadas gobernando tanto en Cataluña como en el resto de la nación.