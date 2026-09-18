Aznar exige militarizar Ceuta y afirma que "hacer invivible Ceuta sirve a Marruecos"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha reclamado el despliegue del Ejército en Ceuta ante la crisis que atraviesa la ciudad tras la invasión de los días 30 y 31 de julio y ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de seguir una política que favorece los intereses de Marruecos. Aznar ha defendido que el Gobierno debe garantizar las fronteras españolas.

En una entrevista en Espejo Público, José María Aznar ha asegurado que "hacer invivible Ceuta sirve a los intereses de Marruecos" y ha pronosticado que la situación va a ser "peor cada día que pase". El expresidente ha atribuido esa evolución a lo que considera una cesión de España ante los intereses de Marruecos. "El ciudadano ceutí se siente inseguro e indefenso", ha añadido.

Aznar ha comentado que "la violencia será peor" y que "la convivencia estallará porque es una situación insostenible". Ha señalado que la respuesta del Gobierno de Sánchez a la invasión "ha sido insólita en la historia al darle la razón a los invasores y no defender el país". "El Gobierno y los militares tienen la obligación constitucional de garantizar nuestras fronteras", ha agregado. El objetivo de esa política es provocar que "los ceutíes se marchen de Ceuta". Asimismo, ha aseverado que el Gobierno de Sánchez "es capaz de cualquier cosa". Ha acusado, además, a Sánchez de "cobardía, incompetencia y traición".

Ante la situación en la ciudad autónoma, el expresidente ha defendido expresamente la intervención de las Fuerzas Armadas. Además, se ha mostrado partidario de militarizar Ceuta. El expresidente ha recordado que los militares tienen, según la Constitución, la obligación de defender España y que corresponde al Gobierno garantizar las fronteras.

Asimismo, Aznar ha preguntado: "¿Nosotros, los españoles, estamos dispuestos a hacer lo necesario para que Ceuta siga siendo parte de España y de la Unión Europea o no?". "Si estamos dispuestos, obremos en consecuencia", ha aseverado.

Aznar ha relacionado la situación de Ceuta con la política exterior española respecto a Marruecos. Ha comentado que si la crisis no se resuelve, España tendría derecho a solicitar una revisión de esa política y a promover que la cuestión se revise también en el ámbito de la Unión Europea. Ha afirmado además que no tiene "la menor duda" de que Sánchez pretende "cronificar" la crisis con el propósito de favorecer el crecimiento de Vox.