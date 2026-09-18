Cuesta desmonta el traslado de los inmigrantes en Ceuta: "Lo que les hemos buscado es pernoctación gratuita"

El periodista Carlos Cuesta ha analizado este viernes en La Noche de Cuesta el operativo llevado a cabo en Ceuta para trasladar a los inmigrantes que permanecían en las playas del Trampolín y Benítez hasta el campamento instalado en el puerto. Cuesta ha cuestionado la planificación del dispositivo y ha puesto el foco en la falta de información sobre el número de personas trasladadas y los efectivos policiales desplegados.

Cuesta ha comenzado señalando que el Gobierno habría desoído los informes que desaconsejaban instalar el campamento en el puerto por tratarse, según ha explicado, de una zona estratégica de la ciudad. "Todos los informes, incluido el de la Secretaría de Estado de Seguridad, el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, habían dicho, no es el mejor sitio, más bien, es el peor", ha afirmado.

Según ha relatado, pese a esas advertencias, el Ejecutivo ha seguido adelante con la decisión. El periodista también ha cuestionado cómo se ha llevado a cabo el traslado y ha puesto el foco en el número de personas que se encontraban en las playas. "En la playa del Trampolín puede haber en estos momentos 3.500-4.000 personas", ha asegurado. Cuesta ha destacado que, después del operativo, "en estos momentos sigue habiendo 3.500-4.000 personas".

El periodista ha criticado además que el dispositivo policial tuviera que hacer frente a las concentraciones de personas durante el desplazamiento. Según ha expuesto, tan solo habría entre 70 y 100 policías desplegados. "Se tienen que enfrentar 70 o 100 policías, a esas riadas, a esas avalanchas", ha afirmado.

Un "éxito" de operativo según Ángel Víctor Torres

Cuesta ha relatado que los desplazamientos han provocado situaciones de tensión en las calles y ha contrapuesto estas imágenes con las declaraciones del ministro Ángel Víctor Torres, quien ha calificado el operativo como un éxito. "Esto es lo que dice que ha sido un éxito. Porrazos, oleadas, gente saliendo por todas partes, gente cruzándose con los niños, gente cruzándose con los coches", ha afirmado.

Otro de los puntos señalados por Cuesta ha sido la capacidad real del campamento. Según su relato, una de las zonas tenía capacidad para entre 800 y 900 personas, mientras que la segunda tenía una capacidad teórica de entre 1.700 y 1.800, aunque finalmente solo quedaban 1.080 camas disponibles.

"Después de ver que solamente podían entrar 1.080, todo el resto ha tenido que ser, de nuevo, conducido hasta el mismo sitio del que habían salido", ha explicado. "Playa del Trampolín y Playa Benítez. Vuelta", ha añadido.

"Pernoctación gratuita" para los inmigrantes

A partir de ahí, Cuesta ha cuestionado qué ocurrirá con quienes permanecen en los campamentos y ha advertido de que las instalaciones tienen un régimen abierto. "Según los metes, por una puerta, no es que puedan salir por la siguiente, no, es que puede llegar, dejar lo que tenga, darse media vuelta y salir", ha señalado.

Por ello, ha resumido su crítica al operativo con una frase: "Es decir, que lo que les hemos buscado es pernoctación gratuita. Fin".

En la parte final de su editorial, Cuesta ha planteado una batería de preguntas al Gobierno sobre la situación en Ceuta: "¿Cuántos invasores hay?", "¿Cuántos efectivos reales de Policía y Guardia Civil hay operativos?" y "¿Por qué no se llama ni siquiera a consultas a la embajadora de Marruecos?".

También ha cuestionado la instalación del campamento en el puerto: "¿Por qué se pone un campamento en la infraestructura crítica por excelencia de Ceuta? El puerto".

Cuesta ha cerrado su intervención señalando directamente a Marruecos y al Gobierno de Pedro Sánchez. "Todo acaba exactamente en la misma respuesta, en la que hay un culpable directo, obvio, Marruecos, y un responsable absolutamente igual de directo, en connivencia absoluta, se llama Pedro y se apellida Sánchez".