El Gobierno contempla que la crisis en Ceuta se alargue más allá de las navidades pese a la promesa de Sánchez

"Nos hemos dado de aquí al final del año para arreglar la situación en Ceuta", fijó este lunes el presidente Pedro Sánchez como primer horizonte temporal para zanjar la crisis migratoria. Pero el compromiso apenas ha durado unos días. Tras las palabras del presidente, el Gobierno ya admite que la situación en Ceuta puede prolongarse más allá de las navidades, pese a la promesa de Sánchez.

Casi un mes después de la avalancha de más de 70.000 inmigrantes registrada los pasados 30 y 31 de julio, el Ejecutivo creó un mando único en Ceuta bajo la responsabilidad del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, con una vigencia fijada hasta el próximo 31 de diciembre.

Ahora, Moncloa deja abierta la puerta a mantener ese dispositivo más allá de fin de año. "No es un deadline diciembre", reconocen fuentes gubernamentales, que asumen que la situación difícilmente estará "estabilizada" para entonces. Una prórroga que puede acabar teniendo un mayor coste político de cara a las elecciones generales previstas para 2027. En realidad, la lentitud, la inacción y el escándalo que rodean la situación en Ceuta recuerdan a lo que todavía viven, en la actualidad, los habitantes de la isla de La Palma tras la erupción volcánica de 2021.

El Gobierno trata entretanto de transmitir que la situación puede empezar a cambiar en las próximas semanas. "Se vienen semanas de mejoría", relatan fuentes gubernamentales, que ponen buena parte del foco en el enfrentamiento con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y con el Partido Popular al que acusan de "golpismo". Mientras tanto, el refuerzo de personal para determinar la situación administrativa de cada persona y acelerar, cuando corresponda, los procedimientos de retorno apenas ha crecido.

La prioridad del Ejecutivo pasa por evitar que los inmigrantes permanezcan en las calles. La lógica gubernamental es trasladar a estas personas a otros espacios para aliviar la presión visible sobre la ciudad, de ahí la urgencia que urgían para que la Audiencia Nacional resolviera "cuanto antes" el recurso que mantenía paralizado el alojamiento de más de 1.700 inmigrantes en el puerto de Ceuta. Ojos que no ven, corazón que no siente. "Vamos a ver cómo la gente va a salir de las calles y se va a las campas y eso influye psicológicamente en la gente", aseguran estas mismas fuentes, que reconocen además el impacto electoral que la crisis está teniendo para el Gobierno.

En cuanto al traslado de los inmigrantes a las campas del puerto, el Gobierno sostiene que las parcelas portuarias son "las más idóneas" y que cuentan con "todas las garantías de seguridad", sin reconocer que esta solución podría afectar al funcionamiento de infraestructuras clave para el abastecimiento de Ceuta.