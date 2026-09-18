Feijóo, alarmado con el caos en los traslados: "No se puede hacer peor, Ceuta es un polvorín"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha pronunciado sobre el descontrol y la inseguridad que padece Ceuta por el traslado de miles de inmigrantes al puerto de la ciudad. "El Gobierno no es capaz de mantener el orden público en una ciudad española", ha dicho durante una visita a Melilla. "No se puede hacer peor, Ceuta es un polvorín", añadía en declaraciones a la prensa.

El Gobierno previó la instalación un campamento en el puerto de Ceuta con plazas insuficientes para acoger a los más de 12.000 que pululan por las calles, y que podrían ser incluso 20.000, según algunos cálculos. La lucha entre los inmigrantes para intentar entrar en las nuevas instalaciones ha provocado momentos de violencia y mucha tensión, especialmente con los policías, dada la falta de efectivos.

Las aterradoras imágenes recuerdan a las vividas en los días de la invasión, cuando murieron más de un centenar de personas. Se han producido avalanchas y enfrentamientos con los agentes, en una situación muy peligrosa que todavía está lejos de estar bajo control. Feijóo ha advertido: "Esto no es inmigración, los inmigrantes no se enfrentan a la policía, vienen a buscar un trabajo".

"La única solución es el retorno de todos los inmigrantes", ha reiterado, calificando la situación de "insostenible". El presidente del PP ha recordado la resolución aprobada este jueves por el Parlamento Europeo, que exige a Marruecos y al Gobierno de Pedro Sánchez la devolución de los inmigrantes. Feijóo se reunió el mismo día con el comisario de Migraciones, Magnus Brunner, al que pidió la ayuda de Europa, dada la inacción del Gobierno.

El próximo lunes, el líder del PP visitará por cuarta vez Ceuta, acompañado del presidente del PPE, Manfred Weber, mientras Sánchez sólo ha acudido una vez a la ciudad y apenas habló una vez con Juan Jesús Vivas en las horas posteriores a la invasión. Desde entonces, según ha denunciado el presidente de la ciudad, no ha vuelto a hablar con él, a diferencia de las cuatro llamadas que ha recibido del rey Felipe VI.