Las playas de Benítez y El Trampolín de Ceuta vuelven a llenarse de invasores tras el traslado

El caótico traslado de los inmigrantes que permanecían en las playas de Benítez y El Trampolín de Ceuta tras la entrada masiva registrada desde Marruecos entre los días 30 y 31 de julio ha acabado con el regreso de los que no han conseguido plaza —varios miles de ilegales— a los asentamientos de los que fueron desalojados a primera hora de la mañana de este viernes.

El nuevo emplazamiento habilitado en el puerto de la ciudad autónoma apenas si tenía cabida para la mitad de los irregulares que pretendían ser trasladados a las carpas que se han instalado en el Muelle de Poniente, que albergarán a alrededor de 1.700 inmigrantes. Situación que ha motivado las tensiones registradas al inicio del operativo.

Fuentes del Gobierno de Ceuta han informado a Libertad Digital de que "el traslado ha sido un caos", fundamentalmente porque "no se ha contado ni informado a la Policía Local ni a la Policía Portuaria".

Los inmigrantes que no han logrado entrar en el primer grupo realojado en el nuevo emplazamiento —unos 850, repartidos en 50 carpas— ni está a la espera de recibir plaza con el segundo grupo —de una capacidad similar— han terminado regresando a las chozas y tenderetes que habían construido en ambas playas.

Las playas, de nuevo okupadas

Poco después de que se diera por concluido el traslado, tanto Benítez como El Trampolín lucían como ayer: hasta la bandera de invasores, deambulando por los alrededores y reacondicionando los asentamientos.

◼ Después del traslado de inmigrantes al nuevo asentamiento del puerto, la imagen en el Trampolín sigue siendo la misma#Ceuta #Inmigracion #FronteraSur #Trampolin pic.twitter.com/SxsFpxQAGm — El Faro de Ceuta (@ElFarodeCeuta) September 18, 2026

De hecho, según informa El Faro de Ceuta, ya se habrían registrado los primeros incidentes violentos entre los ilegales que han regresado a la playa de Benítez, obligando a agentes de la Policía Nacional a intervenir para evitar que la situación se descontrolara.

Los servicios de limpieza, que ya trabajan recogiendo basuras en el recorrido por el que han pasado los inmigrantes en el traslado, no han podido comenzar con la retirada de residuos en las playas desalojadas, que permanecen okupadas por cientos de inmigrantes.