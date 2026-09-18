El Gobierno asegura que el operativo para trasladar a los inmigrantes concentrados en las playas de Ceuta se está desarrollando con "máxima normalidad y calma" y reivindica que no se han producido incidentes pese a la elevada concentración de personas. Fuentes del Ejecutivo defienden que se trata del dispositivo "más complejo de estas características" puesto en marcha hasta la fecha, al implicar el traslado de alrededor de más 1.700 inmigrantes, que son las plazas disponibles en el campamento temporal del Puerto de Ceuta. Según cálculos oficiales, alrededor de 500 personas ya habrían accedido a la carpa habilitada al mediodía.

Desde Moncloa insisten en que "va todo bien" y que el operativo "está en marcha", aunque reconocen que mantienen la prudencia ante la evolución de los acontecimientos. El Ejecutivo llega incluso a calificar de "civismo" la imagen de los inmigrantes haciendo cola para acceder a los espacios habilitados. La operación no fue anunciada previamente, según explican estas mismas fuentes, precisamente por motivos de seguridad y para evitar que se produjeran movimientos anticipados.

El Gobierno admite que los propios inmigrantes conocían que el realojo era inminente y que esta circunstancia habría provocado que se concentraran más personas en la zona de las playas de Benítez y del Tarajal antes del comienzo de los traslados. "Cuando han visto aparecer a las primeras patrullas han corrido hacia el puerto con la voluntad de ser los primeros", explican desde el Ejecutivo.

Pese a la avalancha hacia el puerto, Moncloa sostiene que la situación se ha desarrollado con normalidad. "No ha habido violencia, ni altercados", defienden al tiempo que rechazan que un mayor despliegue policial hubiera sido necesariamente mejor. "No se da por hecho que más policía hubiera sido mejor", señalan.

Desde Moncloa consideran que Feijóo y el PP están actuando de forma "irresponsable" por cuestionar el operativo antes de que haya concluido acusándoles de "no respetar la institucionalidad". El Gobierno sostiene que las críticas de la oposición no se corresponden con la situación que, según su versión, se está viviendo sobre el terreno.

"No podemos negar su existencia y hacer un deseo ilusorio e infantil de querer que desaparezcan. La política de adultos es otra cosa", defiende el Gobierno ante las críticas del principal partido de la oposición.

10.000 inmigrantes en Ceuta

Entre 3.000 y 4.000 inmigrantes seguirán todavía en la calle, según del Gobierno en base a las cifras policiales, de los alrededor de 10.000 que calculan que se encuentran en Ceuta. La cifra sale de restar al total los 1.700 traslados previstos en el operativo de hoy y las 4.160 personas que ya están acogidas en espacios estatales. La principal dificultad que afronta ahora el Ejecutivo es, precisamente, la falta de espacio para dar cobertura al resto. Sin embargo, en Moncloa admiten que, a estas horas, todavía no han comenzado ni siquiera los primeros trabajos para localizar y acondicionar un nuevo emplazamiento.

En cualquier caso, el baile de cifras no ha cesado desde el estallido de la crisis migratoria en Ceuta. Mientras el Gobierno sitúa ahora en alrededor de 10.000 el número de inmigrantes en la ciudad autónoma, el pasado 13 de septiembre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cifró en apenas 5.000 las personas que permanecían entonces en Ceuta. Una diferencia de otros 5.000 inmigrantes en apenas unos días que pone en cuestión la fiabilidad de los datos ofrecidos por el Ejecutivo.

Fuentes gubernamentales admiten, además, que la paralización de los campamentos por decisión del Tribunal Supremo y su posterior rechazo, unida al foco informativo generado en torno a la situación de Ceuta, ha tenido consecuencias sobre el terreno. En este sentido, reconocen que la atención mediática ha podido provocar un "efecto llamada" y contribuir a concentrar a más inmigrantes en la zona a la espera de ser trasladados.