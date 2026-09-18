Óscar Puente le dice al campo dónde protestar: "A la puerta de las sedes del PP y Vox"

Óscar Puente considera que debe explicar a los agricultores dónde y contra quién tienen que protestar. El ministro de Transportes ha pedido este viernes al campo que, cuando salga a la calle contra el precio disparado del gasóleo, vaya "a la puerta de las sedes del PP y de VOX", porque, según él, ambos partidos "apoyaron el disparate que ha provocado esas subidas".

El mensaje del ministro llega el mismo día en que Asaja, COAG y UPA han anunciado movilizaciones en toda España contra el precio "inasumible" del combustible y ante el final de las ayudas al gasóleo agrícola. Las organizaciones agrarias todavía tienen que anunciar las fechas y lugares concretos de las protestas.

Puente parece tener claro dónde deberían concentrarse los agricultores. La cuestión es que esa ayuda extraordinaria al gasóleo agrícola que termina el 30 de septiembre la decide el Gobierno.

Iros a la puerta de las sedes del PP y de VOX, que son los que apoyaron el disparate que ha provocado esas subidas. https://t.co/AkDF4gKAmT — Óscar Puente (@oscar_puente_) September 18, 2026

El mensaje sobre los agricultores llega después de varios días en los que Puente ha vuelto a convertir su cuenta de X en uno de los principales escenarios de la batalla política más cenagosa. Todo ello, a pesar del descrédito que sufre como ministro de Transportes.

El sistema ferroviario español y Renfe registran una caída cercana al 14 % en el conjunto de los primeros seis meses de 2026 y una pérdida generalizada de confianza de los usuarios tras los accidentes de Adamuz y Gelida.

La situación no es mucho mejor en el Cercanías de Madrid. En lo que va de año se han contabilizado 1.665 incidencias, más que durante todo 2025, según los datos difundidos por la Comunidad de Madrid. Además, tres de los nuevos trenes de Cercanías incorporados a finales de agosto fueron retirados para revisiones tras detectarse problemas relacionados con la frenada. Renfe sostiene que se trata de trabajos de puesta a punto.

Sin embargo, Puente sigue dedicado a su labor tuitera. Precisamente este miércoles volvió a protagonizar otra polémica en redes después de publicar un GIF de un buitre junto a una noticia sobre la visita de Alberto Núñez Feijóo a Melilla. Tras el Madring, el ministro dedicó una jornada completa a criticar el circuito y replicar en las redes todo tipo de comentarios afines y, un día antes, a manipular imágenes para atacar a Libertad Digital.