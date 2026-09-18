PP y Vox negocian por primera vez en Europa para defender a Ceuta

La votación del Parlamento Europeo para condenar el ataque a Ceuta, calificado como "invasión" y "acto de guerra híbrida", ha sido posible gracias a la negociación liderada por Esteban González Pons y Jorge Buxadé para que el PP y los Patriotas apoyaran una resolución clave en la que, por primera vez, la UE fija una postura crítica con Marruecos y, además, pide medidas al Gobierno de Pedro Sánchez.

Según ha podido saber Libertad Digital, los jefes de ambas delegaciones mantuvieron contactos en las horas previas para poder sacar adelante la propuesta, dada la negativa de los socialistas a apoyarla. Es la primera vez en siete años que se sientan a negociar para sacar adelante propuestas. Ambos grupos apoyaron en 2024 una resolución en contra de Nicolás Maduro, en lo que se llamó "mayoría Venezuela", pero esta vez ha habido negociaciones de por medio y un pacto.

La votación sobre Ceuta pendió de un hilo hasta el último momento, y salió adelante con el apoyo de Patriotas, ECR, y la mitad de los liberales de Renew. Vox cedió a cambio fel compromiso de los 22 eurodiputados del PP para apoyar la creación de una Comisión de Investigación en el Parlamento Europeo sobre Ceuta, que Buxadé trasladará en el próximo Consejo de Presidentes. Si se repite la misma mayoría, saldría adelante.

Los de Santiago Abascal querían que la resolución del PP sobre Ceuta fuera aún más dura, y pedían la ruptura de todos los acuerdos internacionales con Marruecos, salvo los de retorno, para poder devolver a los inmigrantes. Finalmente, aceptaron respaldar la posición del PP a cambio, también, de incluir una enmienda para "suspender fondos europeos a terceros países que no cooperen".

Las claves europeas

El acercamiento entre PP y Vox en Europa no es un asunto menor, a diferencia de lo que sucede en España, donde ya gobiernan juntos en cinco comunidades. La negociación en Bruselas supone romper con el 'cordón sanitario' que los dos grandes partidos europeos imponen a la "ultraderecha", cuyo ascenso en países como Alemania preocupa mucho a la Comisión.

Hay que tener en cuenta, además, que el PPE gobierna con el S&D, y debe renovar acuerdos en breve, a mitad del mandato de Úrsula von der Leyen, lo que habría podido interferir en los contactos de PP y Vox, y hacerlos saltar por los aires. No ha sido así, y la resolución pudo salir adelante.

Perderla habría sido un duro varapalo para el PP, promotor del texto, y que rechazó rebajar sus exigencias como le pedía el PSOE, especialmente después de que el presidente del Gobierno despachara la cuestión de los menores en Ceuta con un "eso, a Vivas". Ceuta ya unió a ambas delegaciones para protestar frente al Parlamento Europeo contra la invasión.

El acuerdo suscrito en Europa entre los dos países es especialmente relevante para Vox, que lleva tiempo defendiendo que es posible una mayoría alternativa de PP, Patriotas y ECR al que suman PP y el S&D. La prueba es la votación que ha tenido lugar este jueves, que podría marcar el camino para futuros contactos entre los dos partidos en temas claves como Ceuta, que tienen que ver con la unidad nacional.