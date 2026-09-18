Rufián responde a Iglesias tras sus críticas a Urtasun: "El que no quiera unir, que se aparte"

La guerra fratricida en el seno de la extrema izquierda y el separatismo suma un nuevo capítulo. El portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha saltado a la palestra para reprender al ex secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, por sus recientes ataques contra el actual ministro de Cultura, Ernest Urtasun. A través de sus redes sociales, el dirigente separatista ha lanzado un claro mensaje dirigido a apaciguar las turbulencias en su espacio político, exigiendo que aquellos que no contribuyan a cohesionar las distintas facciones den un paso al lado.

El origen de este enésimo choque público radica en unas declaraciones previas de Iglesias, quien no ha dudado en cuestionar el perfil político de Urtasun como posible cabeza de cartel electoral de Sumar. El fundador del partido morado considera que el titular de Cultura carece del tirón necesario para evitar que el voto de la izquierda radical acabe aglutinándose en torno a la figura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según el exvicepresidente, en un hipotético contexto de fragmentación electoral, Urtasun no supondría un dique de contención frente al PSOE, llegando a afirmar con ironía que "bien podría formar parte de una lista del PSC".

Ante este menosprecio a la plataforma liderada por Yolanda Díaz, Rufián ha decidido intervenir para ejercer de improvisado árbitro y tratar de proteger su anhelada entente de fuerzas progresistas y separatistas. El portavoz parlamentario, que en reiteradas ocasiones ha abogado por conformar un bloque unificado frente a formaciones como el Partido Popular y Vox, ha recurrido a la red social X para dejar un recado a Iglesias. Según ha remarcado el diputado de ERC, resulta imperativo recordar "otra vez" que "la mejor manera de reventar a la derecha es no reventar a otras izquierdas".

Lejos de dar por zanjado el asunto con esa reflexión general, el político catalán ha profundizado en su reprimenda, afeando las actitudes revanchistas. "Por muchas facturas y ganas de rajar que se tengan, que de eso tenemos todos y no interesan a nadie —a no ser que busques precisamente eso: reventar—", ha apostillado. Como colofón a su alegato en favor de la unidad del bloque que sustenta al Gobierno de coalición, Rufián ha dictado una máxima tajante: "Quien pueda unir, que una; y quien no, que se aparte".

Las palabras de Iglesias no solo han suscitado la irritación en las filas de ERC, sino que también han levantado ampollas entre antiguos compañeros de filas en la formación morada. Es el caso del ex secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, que no ha dudado en arremeter duramente contra su antiguo líder. "Antes de empezar, Iglesias ha pegado a Urtasun la hostia que no le hemos pegado ninguno a Irene por elegancia y por no joder el mínimo resquicio de esperanza que pueda tener la gente de izquierdas", ha sentenciado Espinar, evidenciando una vez más la profunda fractura interna y el tono bronco que imperan en la izquierda radical española.