Sánchez oculta una nota militar del 27 de julio que incluía la orden de acuartelamiento por alerta de asalto en Ceuta

La desclasificación de los documentos del CNI, CIFAS, Policía o Guardia Civil que alertaban sobre la invasión de Ceuta días antes ha sido amañada por Pedro Sánchez.

Libertad Digital ha tenido acceso al visionado íntegro de uno de los documentos desclasificados parcialmente por el Gobierno. Uno del día 27 y parcialmente desvelado por el Gobierno. Se trata de una delicada nota del Ejército en la que se avisa sin matices de llamadas generalizadas a una "entrada masiva" en Ceuta, tanto por la valla como por el mar, principalmente coincidiendo con la "festividad del día del Trono" –que era el día de la invasión, el 30 de julio– y que incluía la orden de que nadie abandonase su puesto, ni siquiera aquellos que salieran del servicio ante la inminente invasión de Ceuta. Es decir, que exigía permanecer en alerta en los cuarteles.

Pues bien, el documento se ha desclasificado, pero sólo parcialmente. Y esta parte del texto permanece tapada, permitiendo ver sólo el punto "5. Valoración: Se valora como muy probable que durante el día 30 de julio de 2026 se intente una entrada masiva de migración irregular, aprovechando la festividad del día del Trono en Marruecos".

La importancia de la nota militar

¿El motivo? Que incluye la denominación "migración irregular" y no el fin invasor y que, con ello, se oculta la orden dada a los militares de permanecer en los puestos por la magnitud de la amenaza. Pero el visionado íntegro permite ver la importancia de la nota militar. Y es que desvela la existencia de hasta dos textos en los que se recopilan los detalles de una posible entrada masiva en Ceuta; confirma las llamadas por redes sociales para realizar el asalto durante los días de fiesta, especialmente durante la noche previa al 30 de julio y el día de la fiesta del Trono; y, sobre todo, ordena que nadie deje su puesto, ni siquiera los que vayan terminando su servicio por el riesgo de un asalto masivo tanto por la valla como a nado por el mar.

La explicación es sencilla. El Ejército llegó incluso a cursar órdenes para prepararse. Justo lo contrario de lo que hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El problema llegó, de hecho, del primero de los citados: Sánchez. Y es que sin un respaldo de un Estado de emergencia, tal y como los regula la Constitución Española, la capacidad operativa del Ejército queda totalmente anulada. Y quien debía haber impulsado ese Estado de emergencia era el presidente del Gobierno.

El documento fue elaborado más que con tiempo para haber tomado las medidas necesarias para evitar la invasión: el 27 de julio. Fue remitido al CNI y a Marruecos el día 29, con la más que descriptible "colaboración" por parte de Rabat, tal y como afirma el Gobierno de Sánchez. Y fue clasificado con fecha del 29 por parte del Gobierno, con lo que es complicado afirmar que desconocían su contenido. Para clasificarlo, es necesario haberlo leído, obviamente.

Se trata de una nota informativa del Ejército. Pero el Gobierno decidió que no hacía caso, pese a que contaba con efectivos suficientes y prevenidos como para haber repelido la invasión. Sólo faltaba la orden y el Estado de emergencia necesario para actuar. Pero eso, Sánchez decidió que no llegaba. De hecho, sigue decidiendo a fecha de ahora que no llega.