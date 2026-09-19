El Gobierno de progreso maltrata a los 'migrantes'

La invasión de Ceuta es, antes que nada, una desgracia para los ceutíes y, además, una vergüenza y un drama para España, una losa mucho más importante de lo que puede parecer superficialmente y que tardaremos, en el mejor de los casos, muchos años en quitarnos de encima, incluso cuando todos los invasores se hayan ido, si es que algún día se van.

Pero también es la horma del zapato perfecta para el Gobierno del relato, ese que lleva ocho años sin preocuparse en exceso de gobernar, pero mucho de contarnos lo bien que están gobernando.

No es un problema mundial como lo fue la pandemia, en el que las culpas se atemperen porque lo mismo le está pasando a todos; no hay un chivo expiatorio que se haya puesto a sí mismo la soga al cuello como Mazón; y tampoco se puede repartir la responsabilidad con una autonomía popular, porque lo de Vivas no cuela ni en la sede del PSOE del pueblo más de izquierdas de España. Y para colmo, al único al que de verdad podrías echarle la culpa, que es Marruecos, pues resulta que tampoco se la puedes echar, ellos y Pegasus sabrán por qué.

La cosa está siendo tan desastrosa que no se la pueden vender ni los más acérrimos de los suyos: este Gobierno tan de progreso y tan welcome refugees, este presidente que se fue a recibir al Open Arms tiene a decenas de miles de migrantes abandonados a su suerte en Ceuta, en condiciones miserables, contrayendo enfermedades y, en unas semanas, pasando frío en las calles o, en el mejor de los casos, en carpas en las que la violencia es moneda común y las peleas a machetazos parte del día a día.

Así que esa parte de España, me da la impresión de que cada vez más pequeña, que cree de más o menos buena fe que está muy bien eso de que vengan personas de otros países a cascoporro e inunden nuestras calles y barrios sin ningún control, tampoco puede estar muy contenta con lo que está ocurriendo en Ceuta. Pero nada de nada.

Y será difícil que el Gobierno les contente: atrapado entre la realidad de una situación cuya gravedad no han sabido calibrar; la presión de una Unión Europea que está harta del cachondeo migratorio de España y de nuestras fronteras de mantequilla; esa relación con Marruecos de tintes claramente sadomasoquistas; y, tal y como se ha visto este viernes en el traslado de invasores al puerto, una incompetencia brutal.

Es más, aunque lo que ocurre en Ceuta no es un problema de inmigración, porque no lo es, sí que está siendo la mejor campaña contra la inmigración de la historia: ahí tenemos las consecuencias del descontrol fronterizo en riguroso directo, emitidas casi veinticuatro por siete por las televisiones y presentes de forma permanente en las portadas desde hace cincuenta días. Todo, insisto, gracias a este Gobierno de progreso que tanto nos habla, sí, de lo maravillosos que son los migrantes.