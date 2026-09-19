En Ceuta no hay 10.000 inmigrantes sino el triple de invasores

El intento de traslado de los invasores marroquíes de la playa del Trampolín al puerto de Ceuta para ser alojados en mejores condiciones que los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil enviados a la ciudad española ha mostrado la criminal incompetencia del Gobierno de Pedro Sánchez, así como la absoluta falsedad de las cifras oficiales sobre el número de sujetos que se han apoderado del enclave español desde finales de julio. Las imágenes de las turbas no dejan lugar a dudas. En Ceuta hay muchos miles de invasores, muchos más de los diez mil que dice el Gobierno y todos con un perfil que poco tiene que ver en su gran mayoría con el de los menores desamparados y los jóvenes desesperados por la falta de oportunidades en su país. Y este viernes pusieron de manifiesto otra vez la peligrosidad que entraña su permanencia en Ceuta.

Las violaciones, los abusos, los robos y las agresiones contra la población local, los militares y las fuerzas de seguridad están a la orden del día. No es que la situación diste mucho de estar normalizada sino que conforme pasan las horas y los días las cosas van a peor, aumenta el peligro y el riesgo de un estallido cuyas principales víctimas no serían los invasores sino los habitantes de la ciudad traicionada por Pedro Sánchez y su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La operación de traslado ha revelado la insuficiencia de efectivos policiales y de medios materiales para un empeño de esas características. También ha revelado que en Ceuta hay muchos más invasores que los que reconoce el Gobierno, cuyas cifras son un insulto a la inteligencia y una manipulación contraria a los más elementales principios del derecho a la información. Dadas las circunstancias, cabe dudar de que sólo fueran ochenta mil los invasores y que setenta mil de ellos volvieran por su propia voluntad a Marruecos.

Lo que se apreció ayer en Ceuta fue la existencia de decenas de miles de invasores dispuestos a emplear la fuerza para fomentar el caos con la complicidad de un Gobierno de traidores e inútiles cuya incompetencia facilita las operaciones de desestabilización ejecutadas por el reino alauita, a quien Sánchez no tiene reparos en proveer de gas y de armas para amenazar a España.

La desclasificación parcial de los papeles que convienen a Pedro Sánchez y la ocultación de la documentación que pone de manifiesto la pavorosa pasividad del Ejecutivo son pruebas más que evidentes de la culpabilidad del presidente del Gobierno y sus colaboradores, con Grande-Marlaska a la cabeza. El descabellado intento de culpar a las autoridades locales constituye otra prueba de la naturaleza delictiva y sobre todo inmoral de las acciones del sanchismo, dispuesto a entregar Ceuta a Marruecos por la vía del deterioro galopante de las condiciones de vida de una ciudad donde nadie con ciudadanía española y los papeles en regla puede sentirse seguro.

Mientras tanto, el equipo de manipulación y opinión sincronizada a sueldo del Gobierno difundía a través de los canales oficiales que el traslado de los invasores –'migrantes' según su jerga– al puerto de Ceuta estaba resultando modélico. Y eso que las imágenes eran de un descontrol y de un caos tan evidentes como imposibles de camuflar. Pero la realidad no amilana a Sánchez ni tampoco a sus ministros y voceros mediáticos, empeñados todos ellos en proteger los intereses y el buen nombre de Marruecos mientras ochenta mil españoles han sido abandonados a su suerte y sólo disponen de sus propios medios para hacer frente a los violentos agresores patrocinados y alentados por Rabat y la sumisa Moncloa.