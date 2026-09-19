El Gobierno maniobra en el Congreso para salvar la Ley de Nietos y sortear la suspensión del TS

El Gobierno de Pedro Sánchez está dispuesto a desplegar todas sus armas para intentar aplicar la Ley de Nietos, después de que el Tribunal Supremo haya paralizado de manera cautelar sus efectos. Además de plantear un posible recurso ante el TC, como ha publicado Libertad Digital, el Gobierno ha activado también la vía parlamentaria para salvar la norma a toda costa.

El grupo Sumar ha registrado una "enmienda intrusa" a la Ley de Educación que se tramita ahora en el Congreso, para retocar la Ley de Memoria Democrática y ajustarla a la instrucción dada por Sofía Puente, la hermana del ministro Óscar Puente, que abrió la puerta a nacionalizar a los descendientes de españoles, aunque no acrediten el exilio, por razones ajenas al franquismo e, incluso, en márgenes temporales ajenos a la dictadura.

El texto registrado en la Comisión de Educación recoge una "disposición adicional" a la Ley de Memoria Democrática para que quede redactada del siguiente modo:

Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, económicas, sociales, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española. Se presumirá la condición de exiliado respecto a todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.

Ya no sería necesario, por tanto, acreditar la condición de exiliado, ya que la norma presupone que lo son todos aquellos españoles que se fueron de España desde el golpe de Estado y hasta 1955, y se amplían los supuestos a "razones económicas, sociales o de orientación sexual". De esta forma, la Ley de Memoria Democrática quedaría ajustada a la instrucción de Puente.

El diputado del PP, Pedro Muñoz Abrines, ha alertado públicamente de las intenciones del Ejecutivo, nada más conocer la enmienda registrada por Sumar. En declaraciones a Libertad Digital, explica que, con esta maniobra, el Gobierno está "admitiendo que la instrucción de Sofía Puente va más allá de la Ley", puesto que promueve ahora su modificación.

"Con esta propuesta dan también la razón al Tribunal Supremo en la suspensión y contradicen los argumentos de Félix Bolaños y Óscar López. Se confirma, en realidad, que teníamos razón, su único objetivo es el voto", advierte, recordando que una modificación de este tipo es inconstitucional.

El TC, de nuevo como recurso

No es la primera vez que el PSOE recurre a otro grupo para 'colar' modificaciones legislativas en leyes que nada tienen que ver con objeto de la enmienda, a pesar de que contradice la doctrina del TC.

En caso de que este cambio sea finalmente aprobado, y entre en vigor, las nuevas solicitudes de nacionalidad se regirían por la nueva ley, y quedarían al margen de la suspensión cautelar dictada por el TS, que ha paralizado las registradas desde que se dictó la instrucción de Sofía Puente, por no ajustarse a la voluntad del legislador.

El Alto Tribunal debe resolver si los nuevos inscritos en el censo de votantes del exterior, CERA, a partir de la fecha en la que se dictó la instrucción, han acreditado su condición de exiliado, como exige la Ley actual, que ahora pretenden modificar para que ya no sea necesario demostrarlo. Esto explica que el CERA haya crecido un 19% desde las elecciones de 2023.

Abrines explica que, al tratarse de derecho parlamentario, la única vía para recurrir la enmienda intrusa es el Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, motivo por el que el Gobierno "incurre permanentemente en la arbitrariedad con sus actuaciones" en el Congreso, gracias a la mayoría de izquierdas que controla la Mesa presidida por Francina Armengol.