Moncloa no dejará caer al delegado del Gobierno por miedo a que el fuego se extienda

Más de un mes y medio después de la avalancha de 70.000 inmigrantes sobre Ceuta, el balance de responsabilidades políticas sigue reducido a un único nombre: Gonzalo Sanz, jefe de Gabinete del delegado del Gobierno, que dejó su cargo el 11 de septiembre y fue citado como testigo por la magistrada María Tardón el próximo 1 de octubre. Nadie más ha pagado, hasta ahora, ningún precio político por una crisis que continúa sufriendo la ciudad autónoma.

En el centro de la tormenta permanece, aunque cada vez más en silencio, el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. El socialista atraviesa en la sombra las horas más difíciles de su carrera política y lleva más de una semana alejado de los focos. Su última aparición pública se produjo el pasado 9 de septiembre de 2026, cuando compareció en la sede de la Delegación del Gobierno para defender que los mensajes de WhatsApp recibidos por un miembro de su gabinete procedentes del CNI no constituían una alerta formal. "Cuando el CNI tiene una alerta, la dirige a los organismos pertinentes en un sobre lacrado y no mediante WhatsApp a un cargo menor de esta Delegación", afirmó entonces.

Desde aquella comparecencia, silencio. Pérez Triano ha desaparecido de la primera línea mientras Moncloa intenta contener el incendio sin sacrificar al delegado, ante el temor de que su caída abra la puerta a una cadena de ceses y el fuego termine alcanzando a más responsables políticos.

Según fuentes gubernamentales, el respaldo al delegado del Gobierno es "máximo". La consigna en el Ejecutivo pasa por sostener que nadie podía anticipar la crisis migratoria de los días 30 y 31 de julio. Una versión que choca con la información desclasificada posteriormente, que apunta a que el CNI trasladó tanto a la Delegación del Gobierno como a los servicios secretos marroquíes avisos sobre la entrada en Ceuta, cuya preparación había sido orquestada a través de grupos de Facebook.

Tanto en Moncloa como en Ferraz confían en que Pérez Triano hizo todo lo que estaba en su mano y, por ahora, no contemplan que vaya a ser apartado. Tampoco temen, aseguran fuentes socialistas, que pueda acabar imputado por la Audiencia Nacional, que será la encargada de analizar su papel en la gestión de la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio. En cualquier caso, se limitan a decir que "se está investigando".

Pero el respaldo de la dirección federal no es unánime dentro del propio PSOE. En Ceuta ya han surgido voces que reclaman su dimisión. Es el caso del vicepresidente de la Asamblea de Ceuta por el PSOE, Melchor León, quien sostiene que el delegado del Gobierno era conocedor de la alerta del CNI 24 horas antes del asalto. León ha cuestionado públicamente la gestión del Ejecutivo y su sumisión a Marruecos, unas críticas que han terminado provocando que la dirección socialista le haya llamado al orden.