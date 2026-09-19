El 'partner in crime' de Ayuso se dio mechas, denuncia la oposición

Para los lectores que no fueron a la Academia Mangold, decirles que un partner in crime es un compinche; también, un compañero de fatigas. Pues resulta que eso es Miguel Ángel García, el consejero de presidencia, justicia y administración local de la Comunidad de Madrid. "El escudero de Ayuso", destaca en titulares El País, que le señala, para que tome nota. Los diputados de izquierda en la Asamblea de Madrid son el coro que insulta. Barriobajeros. Vergüenza ajena dan. El señor García es un triconsejero… aunque en el Gobierno regional la mayoría de sus miembros –cinco de nueve– están pluriempleados.

Antes de hacerme eco de esa denuncia de la oposición de izquierdas, que ha causado el natural revuelo, les doy un dato desconcertante a cuenta del estajanovismo de los gestores madrileños. Porque o el equipo de Gobierno de Cruella Ayuso de Vil es la repera, o por ahí fuera son unos vagos de siete suelas. Nueve consejeros más la presidenta para 7,2 millones de habitantes. En Cataluña, 17 para ocho millones; en el País Vasco, 16 con poco más de dos millones, y los navarros, a la cabeza del descorche, con un Ejecutivo foral de 14 miembros para 700.000. Tocan a consejero por cada 50.000 habitantes. En la Comunidad de Madrid, uno para 720.000. Y encima le dicen a la presidenta que es una derrochona.

Pues bien, a la jefa socialista en la Asamblea madrileña le habían llegado rumores de que el consejero Miguel Ángel García estaba preparando un golpe de efecto para desviar la atención con lo del ático. Ese oscuro objeto de deseo que excita a la izquierda. La comparecencia estaba prevista para la tarde del pasado jueves, y el estado de ánimo en los cenáculos izquierdistas era de inquietud y abatimiento. "¿Qué pasa con El Plural?", preguntó un diputado. Ni siquiera este libelo –un montaje de Miguel Barroso en sus tiempos de pope monclovita– había conseguido airear algún pecadillo del consejero García. "Sale mucho en los medios de comunicación", le afean. Normal: es el portavoz del Ejecutivo autonómico.

En una maniobra desesperada, El País publicó horas antes de que comenzase el pleno autonómico que en 2009 —¿qué son 17 años?—, siendo director general en la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, García había adjudicado a Equipo Económico un contrato de consultoría por un importe de 67.000 euros para realizar dos informes sobre la aplicación de la Ley de Dependencia aprobada por el Gobierno de Zapatero.

Insinúa El País que el "escudero" de Ayuso es un tipo dotado de una visión de futuro que para sí quisiera el jefe de gabinete de Sánchez –que está en lo geoestratégico mientras se le queman las tostadas en Ceuta–. Resulta que en 2009, gobernando Zapatero, el señor García ya debía de vislumbrar que Montoro sería dos años después ministro de Hacienda y encargó a su consultora sendos informes sobre dependencia. Se supone que para medrar, porque, según recuerdan los de Prisa con muy mala leche, "iniciaba su carrera política". Lo que desconocía el entonces joven director general es que tres lustros después la empresa sería investigada por unos supuestos delitos que nada tenían que ver con el encargo que les hizo.

En la redacción del periódico un despistado parece que preguntó: "¿Cómo iba a saber nada?". Le miraron torciendo el morro y siguieron a lo suyo, que consiste en construir y propagar infundios con perseverancia: "Miguel Ángel García adjudicó… un contrato a la consultora investigada años más tarde por corrupción". Es absurdo, salvo para sus lectores.

El esperado debate sobre el ático se presentaba perdido para la izquierda madrileña. La presidenta vive en un piso de alquiler —que paga de su bolsillo— y al consejero lo critican porque no pidió cita con Rappel antes de adjudicar el contrato a la firma de Montoro. Así las cosas, se entiende que don Miguel Ángel se viniera arriba y, una vez en el atril, dirigiéndose a sus señorías, estas se percatasen de que unas elegantes y discretas mechas californianas matizaban sus blancos cabellos. Tras la sorpresa, los comentarios de diputados y diputadas se interesaban en conocer el nombre de la peluquería: "¿Qué tinte le habrán aplicado?". El objetivo estaba conseguido. Por unos instantes se olvidaron del ático y fueron felices… duró poco.

Un diputado de Más Madrid tomó la palabra. Hablaba y se alteraba él solo. Después de insultar al consejero, cogió la hebra con la presidenta Ayuso y era un no parar. Que si quería ser una emperatriz, que si se pasea en un Maserati... Exudaba envidia el muy gañán.

La portavoz socialista, furiosa al percatarse de la estratagema, acusó al consejero: "Usted se ha teñido las canas para comparecer hoy en la Asamblea. ¿Qué tiene que ocultar?". El señor García, mirándola con la severidad de un personaje del Greco, se dirigió a ella de esta guisa: "Podríamos preguntarle, señora Espinar, ¿en qué casa vive usted y por qué?". Y aquí termina este disloque que salva una columna.