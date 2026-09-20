Entre la traición y la cobardía

Sánchez prepara sus últimas acciones para entregar Ceuta y Melilla a Marruecos. Esta posible traición a la Nación no es "razón suficiente" para que Núñez Feijóo presente una moción de censura en el Congreso. He ahí las dos grandes corrientes de opinión política que circulan por toda España. Son tan fáciles de sintetizar en titulares como difíciles de entender para un observador imparcial de la decadencia nacional. Miles de páginas se han escrito sobre la traición del primero y otras tantas sobre los miedos y "prevenciones" del segundo. Sobran materiales sobre estas dos grandes intuiciones ideológicas para formarse una opinión sobre el inmediato futuro político de España, pero la posición adoptada el jueves pasado por el Parlamento de la UE refuerza tanto la crítica mayoritaria de los españoles a la supuesta traición del presidente del Gobierno de España como la manifiesta cobardía del jefe de la oposición.

La resolución del Parlamento Europeo aprobada por 339 votos a favor, 225 en contra y 16 abstenciones, exige a Marruecos que, como socio clave de la UE, asuma sus responsabilidades y cumpla sus compromisos en gestión de fronteras, retorno y cooperación migratoria. También reclama que respete la soberanía española y defiende la integridad territorial de España como Estado miembro. El texto dice que Ceuta "ha sido invadida" y denuncia el uso de la inmigración irregular como herramienta de "guerra híbrida" contra la integridad territorial. Considera que los hechos no fueron solo una crisis migratoria, sino una instrumentalización de los flujos migratorios contra un Estado miembro y contra la frontera exterior de la UE. Recuerda que el Pacto Europeo de Migración y Asilo es plenamente aplicable desde el 12 de junio. Insta a España a usar todas sus herramientas y pide un retorno rápido y efectivo de quienes no tengan derecho a permanecer, incluidos los menores no acompañados, dentro del Derecho de la UE e internacional.

Al Gobierno de España se le pide, sí, restablecer con urgencia la normalidad en Ceuta y reforzar la seguridad. En realidad, la resolución es muy dura contra Sánchez y cuestiona su respuesta inicial, tras la desclasificación de informes según los cuales el CNI avisó de las convocatorias de entrada masiva. El Gobierno de Marruecos sale, obviamente, mal parado, pero el de Sánchez sale aún peor. Los indicios sobre la ineficacia del Gobierno son tantos como los presuntos apaños bajo cuerda de su presidente con el régimen alauita. Baste recordar que el jefe de gobierno se fue de vacaciones el mismo día de la invasión, o que no se pidiera ayuda a la Unión Europea hasta finales de agosto, o simplemente la evidencia de que el Gobierno entero se preocupa antes por cuidar a los invasores que por atender las demandas de los ciudadanos de Ceuta; en fin, levantar acta del proceso de deshumanización de los españoles residentes en Ceuta, llevado a cabo bajo el "ideologema" perverso de humanizar a los invasores, es ya un "argumento", o mejor, una prueba evidente para sospechar que Sánchez pudiera estar traicionando a la Nación.

Si las señales e indicios sobre las traiciones de Sánchez son tan evidentes, pocos españoles sensatos entienden por qué Núñez Feijóo no presenta la moción de censura. No se trata del mal gobierno de Sánchez sino de la traición del jefe de gobierno al Estado. No se trata de hacer gracias sobre la "traición" y el "pegasus" de Pedro Sánchez, sino de tomarse muy en serio que está poniendo en cuestión las fronteras no sólo de España sino de toda la Unión Europea. Las fronteras que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial. Esto no es un tema baladí. Afecta a millones de seres humanos. ¡Cuidado, señor Núñez Feijóo! Si usted no presenta la moción de censura, se "alarga" la invasión de Ceuta y Sánchez persiste en no defender las fronteras nacionales y la españolidad de Ceuta y Melilla, corre el peligro de ser tildado de cobarde. ¿O acaso alguien cree que la Unión Europea va a ayudarnos si Sánchez consigue crear una potente corriente de opinión —ya ha aparecido un artículo en El País— pidiendo la entrega de Ceuta y Melilla a Marruecos? Si el Gobierno de España no defiende Ceuta y Melilla, ¿por qué no pensar que la UE podría fácilmente desentenderse de proteger la españolidad de Ceuta y Melilla? ¿Por qué la UE iba a concentrar todas sus energías en defender lo que no se atreven a hacer el PSOE por traidor y el PP por cobarde? La pregunta, en fin, es trágica: ¿quién defiende España? Nadie.