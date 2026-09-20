El presidente del PP participó este pasado domingo en un acto multitudinario a pocos kilómetros de Gavá, donde el PSOE estaba celebrando su tradicional Fiesta de la Rosa. La coincidencia no es casual, sino un acto reivindicativo del principal partido del centro-derecha para medir sus fuerzas con los socialistas y engrasar la maquinaria electoral de cara a un eventual adelanto de las generales.

Alberto Núñez Feijóo transmitió un mensaje de firmeza frente a la política migratoria del Gobierno. El líder popular afirmó que "revisaremos cómo se concede la nacionalidad, revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad", tres tareas imprescindibles para evitar el coladero actual. Porque no es de recibo que se pueda tramitar la regularización de delincuentes multirreincidentes o que la legislación actual impida retirar la nacionalidad y expulsar a criminales que han hecho del delito su modo de vida y entran y salen de las cárceles españolas sin solución de continuidad.

Feijóo, por primera vez también, prometió cerrar las fronteras "a cal y canto" a los delincuentes, para evitar situaciones como las que estamos viviendo en estos momentos. En plena invasión de Ceuta, con miles y miles de asaltantes circulando por la ciudad, las palabras de Feijóo no podían ser más oportunas. Porque no se trata de resolver una crisis concreta, sino de sentar las bases para que algo así no vuelva a ocurrir jamás.

Es sabido que el proyecto de Sánchez es regalar el pasaporte español a cuantos más extranjeros mejor para alterar el censo electoral. Pero, como ha señalado el presidente popular, la nacionalidad española es un privilegio que solo se puede conceder en situaciones tasadas y su mantenimiento tiene que depender de criterios de lealtad y buena conducta, dos aspectos que resultan irrelevantes con la legislación actual.

Urge una reforma en profundidad de la normativa migratoria y de seguridad, para que "España sea el país más seguro de la UE", como señaló Feijóo, porque "no se puede venir a un país a infringir la ley y vivir a costa de los demás".

Y mientras Feijóo anunciaba su programa de reformas para vigilar a quién se le concede la nacionalidad, Sánchez explicaba a los socialistas reunidos en la Fiesta de la Rosa —como si eso importara a alguien fuera de los círculos sanchistas—, que no va "a perdonar" a Feijóo y Abascal que estén en contra de la ley de nietos, precisamente la primera norma que el próximo Gobierno tendría que derogar.