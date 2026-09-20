Marruecos invade España: Ceuta, Melilla, Canarias, Baleares, Murcia… y el Real Madrid

La invasión de Ceuta, perpetrada por Marruecos y amparada por el traidor Sánchez, está a la vista. Sólo los comunistas, los socialistas y el demagogo Mbappé, pueden seguir mintiendo como bellacos y disfrazando la violencia salvaje contra los ceutíes como daño colateral de la muy noble y piadosa emigración de los pobres de África. Si hay un multimillonario en Marruecos, por encima de Hakimi y su socio Mbappé, es el Sultán, y su primera fuente de ingresos, drogas aparte, son las remesas de dinero de los emigrantes marroquíes en Europa. Como en Cuba. Mohamed no renunciará a semejante chollo, que, encima, le permite legitimar su cleptocracia con el mapa imperialista del Gran Marruecos del Imperio Almohade. Bajo el que, por cierto, se fotografió el corrupto Zapatero, padre político de Sánchez.

Ayer publicaba ABC que el Ejército teme ya la invasión de Melilla, natural porque es una de las partes de España que apetece la teocracia alauí. Ayer también publicó Libertad Digital que Baleares supera por primera vez a Canarias en desembarco de pateras, aunque el récord de ilegales lo sigue ostentando el archipiélago españolísimo, patria chica de Galdós, y situado en África. Y la semana pasada contó López Miras, presidente de Murcia, que a su costa están llegando potentes lanchas-patera, gobernadas por dos enmascarados, que llegan, dejan un centenar de ilegales y parten a toda velocidad, a por otra entrega. ¿La guardia civil? Sólo tiene una lancha y está averiada. El gobierno de Murcia ha pedido ayuda. Ni se han molestado en contestar.

Esta es la invasión de España por Marruecos, que tiene poco que ver con las migraciones musulmanas que están descuajeringando Europa. La toma de territorios y ciudades españolas por Marruecos no buscan la salida de población excedente sino el ingreso de territorio conquistado a España. No hay ningún Estado en África que utilice hordas de jóvenes organizados por él como misiles humanos para ocupar Ceuta, Melilla, la parte andaluza del Estrecho y las Canarias. Sólo Marruecos, con el mejor nivel de vida de la zona y la mayor cartera de políticos comprados, sobre todo socialistas, en la burocracia de la Unión Europea, de la que saca fondos para competir ilegalmente con los agricultores europeos, sobre todo españoles e italianos.

De Casablanca a la Casa Blanca

España, hoy por hoy, podría derrotar en una guerra convencional a Rabat. En una guerra híbrida, mezcla de terrorismo y propaganda, es más difícil. Pero asaltar un país más grande, rico y poderoso sólo es posible si, previamente, se mina su moral y capacidad de lucha, si se neutralizan los símbolos, que unen al sujeto político, la nación, para defender su Estado, sus fronteras, sus libertades. Y para eso ha tomado la institución española más prestigiosa en el mundo, que es el Real Madrid.

Los tres canallas que se han ciscado ostentosamente, públicamente, en la tragedia de los caballas lo han hecho también en el club, los demás compañeros, su directiva y su afición, a la que pertenezco. Pero si Mbappé y sus monaguillos producen indignación, la visita a Ceuta de Florentino, Butragueño y Pirri me han sumido en la depresión y la vergüenza ajena. Sobre todo, porque hasta los mejores youtubers madridistas, a los que sigo, se han comido la fregona para limpiar el agua sucia de sangre y desprecio, con palo y todo. Y lo han hecho de la forma más antimadridista imaginable, comparando la vileza de los canallas contra los caballas ¡con el Barça! Así que ahora la medida moral del Real Madrid es el F.C Negreiret, un club corrupto, golpista y antiespañol. No cabe rebajar más la propia estimación.

Que no digan los incondicionales, cegatos o tuertos de bolsillo, que nuestro club ha ido a apoyar a Ceuta. Ha ido a limpiar, si fuera posible, la mancha horrenda, inolvidable, de los tres canallas a los invadidos ceutíes. Y Florentino, y me duele decirlo, pero soy español antes que madridista, ha dicho tres cosas: que el viaje no se hacía por una "reciente polémica", que era para apoyar a Pirri, que es ceutí, y se busca "volver a la normalidad". Lo de Pirri es una excusa grotesca. Se ha invadido España, no la cuna del inolvidable medio, capitán y ahora presidente de honor del Real Madrid. No habrá normalidad hasta la expulsión de los delincuentes invasores, y eso es lo que debe defender el Madrid para que los muchos marroquíes que siguen a nuestro club ayuden a rectificar a su Gobierno. ¿Qué no les haría caso? ¿Y vamos a abandonar a los ceutíes, porque los madridistas de Rabat apoyen a los invasores? ¿No defendemos a España para vender camisetas? ¿Qué nos diferencia entonces de los socialistas comprados, hijos de fruta?

Las noticias oscuras y el viaje a ninguna parte

Esta semana ha salido una noticia sobre un fondo de inversión del banquero marroquí Anás -o Caifás- Lagari con un hijo de Florentino. No dudo de que los antimadridistas, secta tan sanchista como Mbappé, hayan inventado o manipulado esa historia, porque lo hacen siempre. Y si al mejor presidente de la Historia del mejor club del mundo, como he escrito aquí, lo hubiera visto en Ceuta apoyando sinceramente a los pobres ceutíes, en vez de lavar la mancha imborrable de Mbappé y Vinicius, me reiría del asunto. Pero no es una cuestión de dinero, aunque pueda serlo. El nombre del Madrid, que nadie ha puesto tan alto en el mundo como Florentino, es lo que se ha enlodado con el desprecio al sufrimiento de los españoles, a la invasión de España, de la que siempre ha sido símbolo el Real Madrid.

Hace unos meses, cuando adelantó las elecciones a la presidencia, yo defendí aquí la candidatura de Florentino. No soy socio, y los socios sin los verdaderos dueños del club, mientras no cambie el régimen de propiedad y espero que no se haga a cencerros tapados, como últimamente se barrunta. También dije aquí, en Libertad Digital, que sólo Florentino podía recomponer lo que evidentemente estaba descompuesto, y que llegó a lo siniestro con Xabi Alonso, expulsado por los jugadores antes de ser destituido por el club. En esa matonería no participó Mbappé, fue obra de Vinicius, con el apoyo tácito de Florentino. Lo de Arbeloa fue el postre como lo de Ancelotti fue el aperitivo, menú que ya anticipó él tras el primer partido en Mallorca.

Pero esto de las camisetas en defensa de España despreciadas por estos tipejos es mucho más grave. Y el viaje a ninguna parte, aunque era Ceuta, lo ha empeorado. Era difícil tras el automasaje de Mbappé, un demagogo progre, a lo Bardem, que nos está reprochando no ser tan humanos como él, tan sensibles al sufrimiento, como si los ceutíes en sus casas no sufrieran y él no buscase los votos africanos para el Balón de Oro. Sobre interesado, presumido. Esa superioridad moral ofende a madridistas y españoles. Y al no ser sancionados, ni criticados, deja fatal a Florentino.

Que rescindan el contrato y se vayan al guano

Fue el club el que pidió a los socios apoyar a los ceutíes, como hizo la grada fan y todo el estadio Lo que hizo el Trío Rata fue aprovechar el Bernabéu para apoyar a los invasores en un escenario mundial, y censurar al club. Los sanchistas, el sicariato deportivo y algún idiota dicen que se ataca la libertad de opinión de los futbolistas. Como si se les fichara para opinar, no para patear el balón. Como si fueran libres los ceutíes. Que hablen fuera del campo. Y del club. Contra la empresa, son muy libres de rescindir el contrato y sumarse a la flotilla invasora en calidad de grumetes.

El día en que Mbappé se quedó en el PSG, fui al palco para animar a Florentino y le dije: "¿Mbappé? ¡Pá qué!". Si vuelvo, le diría: "¡Mbappé? ¡Echalé!". Si no, entre Mbappé, Vinicius, y Anás o Caifés Lagari, lo van a echar a él. Eso sí sería terrible, y puede suceder, no sé cómo no lo ve. Y contra la invasión marroquí van a hacer falta todos los españoles, empezando por los del Madrid.