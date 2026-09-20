Feijóo mide fuerzas con Sánchez en Cataluña, clave para los planes del PP

Cataluña se ha convertido en la joya de la corona para los partidos políticos en la carrera hacia La Moncloa que arranca este curso político. El PP aspira a mejorar resultados, tanto a nivel municipal como en las generales. Para lograrlo, la movilización es clave, como demostraron los resultados de 2023 en los que hubo un exceso de confianza en el electorado de derechas. Para que no se repita, Alberto Núñez Feijóo se volcará estos meses con la comunidad.

El presidente del PP participa este domingo en un gran acto en Badalona, después de haber estado ya el pasado fin de semana en Barcelona. Feijóo espera reunir en esta localidad a más de 6.000 personas, todo un reto teniendo en cuenta que la región está gobernada por el PSC.

El PP pretende exhibir músculo electoral con la vista puesta en las elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo, pero también en las generales, aún sin fecha. Para evitar que la derecha se quede a cuatro escaños de gobernar, Cataluña es un territorio clave, ya que reparte 48 escaños y el PP sumó 6 en las últimas generales.

El acto de este domingo contará con la participación del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, y del presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, y será el pistoletazo de salida de la precampaña en una localidad en la que el PP gobierna con mayoría absoluta al sumar 18 concejales. Badalona es el cuarto municipio de Cataluña con mayor densidad de población, un lugar estratégico para el partido.

Sánchez, en la Fiesta de la Rosa

Feijóo estará en el Parque del Centenario, lugar de grandes celebraciones populares en Badalona, donde podrá saludar a la gente, a diferencia de lo que ocurre con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que es abucheado siempre que sale a la calle. Precisamente, Sánchez estará el mismo día en la Fiesta de la Rosa del PSC en Gavá (Barcelona) con Salvador Illa.

"Feijóo va a una comunidad donde gobierna el PSOE sin ningún miedo a medirnos", trasladan desde el PP, donde añaden que "no rehuimos las comparaciones porque estamos seguros de nuestra fuerza. Sánchez juega en casa, pero Feijóo juega con todos los españoles, hastiados ya de este Gobierno y con ganas de un cambio que está más cerca".

Cataluña es prioritaria para el PP en las próximas citas electorales que se celebrarán el próximo año, ya que esperan poder lograr mayor representación en varios consistorios, así como en circunscripciones como Lérida o Gerona, de cara a elecciones generales.

El líder del PP acudirá de manera frecuente a Cataluña, sin dejar de lado el resto de comunidades que ya ha estado visitando en las últimas semanas: Cotobade, en Galicia, el pasado 29 de septiembre; Alhaurín el Grande, en Málaga, el pasado 4 de septiembre, y Getafe, en Madrid, el pasado 5 de septiembre. Los tres, lugares en los que gobierna el PP. El acto en Cataluña será el primero en una región gobernada por los socialistas.