Feijóo promete que revisará "cómo se concede, cómo se mantiene y como se pierde" la nacionalidad española

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este domingo en un multitudinario acto en Cataluña a revisar la legislación vigente para endurecer las condiciones de mantenimiento del pasaporte español. Durante la "fiesta de las migas" organizada por la formación en Badalona, ante más de 6.000 simpatizantes, el jefe de la oposición ha asegurado que es necesario regular nuevos escenarios para despojar de este derecho a quienes cometan actos delictivos severos.

La intención de la formación conservadora es recuperar el prestigio de ser ciudadano español. "Revisaremos cómo se concede la nacionalidad, revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. ¿Por qué? Porque es justo, es razonable y porque lo único que queremos es ser iguales ante la ley", ha anunciado durante su intervención.

Este anuncio se produce en plena crisis migratoria, con especial atención a la situación que atraviesa Ceuta. En este sentido, Feijóo ha reiterado que el país necesita "una política migratoria ordenada", que mantenga las puertas abiertas a aquellos extranjeros que deseen trabajar y cumplir la ley, pero con las fronteras cerradas "a cal y canto" para quienes tengan intención de delinquir.

Frente a las críticas vertidas por la izquierda política y mediática sobre esta propuesta, el dirigente gallego se ha mostrado tajante y ha afirmado que le "dan igual" los comentarios. Se ha reafirmado en la necesidad de que los extranjeros naturalizados que atenten gravemente contra la sociedad pierdan sus derechos adquiridos. "Si a alguien le molesta que le retiremos la nacionalidad a un condenado por pertenecer a una banda criminal o armada, a un asesino o a un agresor sexual reincidente que me lo explique y le responderé", ha advertido.

Además, ha lanzado un duro reproche al Ejecutivo de Pedro Sánchez, acusándolo de "sostener su economía apoyándose en la irregularidad". Para el líder popular, resulta paradójico que quienes intentan dar lecciones de humanidad y orden sean los mismos que están "gestionando la invasión en Ceuta". Ha lamentado que el modelo actual hace más fácil el ingreso de forma irregular que a través de un contrato laboral.

Cierre de filas con el PP catalán

El acto ha servido también para escenificar el cierre de filas del partido en la región. El presidente autonómico de la formación, Alejandro Fernández, y el alcalde anfitrión, Xavier García Albiol, han secundado las palabras de su líder nacional. Albiol ha reclamado reformas urgentes para "expulsar de manera inmediata" a los delincuentes foráneos multirreincidentes, mientras que Fernández ha garantizado que no les temblará el pulso para garantizar el orden y la libertad.

Por último, Feijóo ha abordado el problema de la inseguridad ciudadana y la usurpación de propiedades, un asunto que castiga especialmente a la región catalana. En respuesta a las demandas vecinales, ha garantizado que cuando llegue al Palacio de la Moncloa se desalojarán las viviendas usurpadas en "48 horas" siempre que el ocupante no pueda acreditar un título de propiedad o un contrato de alquiler, reafirmando así su compromiso con la defensa de la propiedad privada.

El acto del PP catalán se ha celebrado el mismo día en el que el PSC celebraba su tradicional Fiesta de la Rosa, lo que se puede interpretar como un cierto desafío de los populares y una muestra de su interés por disputar la batalla electoral en la región.