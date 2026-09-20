Ceuta y Melilla deben figurar en la Constitución

Las constituciones existen, entre otras cosas, para convertir en muy difícil lo que conviene que no resulte sencillo jamás. Y pocas traiciones deberían resultar más difíciles de ejecutar en la práctica para un gobernante que tratar de mutilar parte del territorio nacional a fin de cederlo a terceros. Por eso llama la atención una tara congénita de nuestra Carta Magna: mientras proclama con solemnidad la indisoluble unidad de España, se abstiene de enumerar con precisión indubitada cuáles son los territorios que componen esa España que ordena indivisible.

Y sí, es cierto que Ceuta y Melilla figuran mencionadas. Ahí está el Artículo 69, que les concede representación propia en el Senado; además de la Disposición Transitoria Quinta, que previó su eventual constitución en comunidades autónomas. Pero una cosa es aparecer citadas de pasada y otra, bien distinta, que el texto constitucional estableciera sin ambages que forman parte indisociable de la Nación. No es una cuestión menor, solo formal. Marruecos, una monarquía de legitimidad precaria, necesita agitar sin descanso el sonajero nacionalista para desviar la atención de su población de la miseria material en que transcurre su existencia. Y, por otro lado, ya no hace falta imaginar hipotéticos escenarios futuros. Hoy mismo, en Madrid, hay periódicos y periodistas dispuestos a abrir el debate sobre la españolidad de dos ciudades tan españolas como la propia Madrid. Y no todos abrevan en la cuadra progre, por cierto.

Aunque más discretos, también hay políticos profesionales prestos a adentrarse por esa senda en cuanto escampe. De ahí la conveniencia de introducir en la Constitución una disposición adicional de una sola frase: Ceuta y Melilla forman parte integrante e inalienable del territorio español. Sobrarían los habituales veinte folios de farfulla jurídica. Solo esa frase. Y punto. Algo tan sencillo dificultaría sobremanera poder ejecutar cualquier apaño de soberanía compartida o puñaladas por el estilo. Una simple frase bloquearía la posibilidad de despachar el asunto como una negociación diplomática. Tendrían enfrente la literalidad indiscutible de la Constitución, lo que conllevaría la obligación de reformarla antes de ceder un metro de suelo español. ¿Alguien se anima?