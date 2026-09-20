¿El socialismo cabal votará a la derecha?

No me cabe duda alguna de que en una democracia liberal, que no hay otra, por dañada que esté y por enferma que salga de esta crisis nacional que sufrimos, algún tipo o variante de socialismo será necesario. En tal caso, será exigible que sea un socialismo que acepte sincera e indudablemente que lo que llamamos democracia no es un hito en un proceso que debe conducir a un totalitarismo político. Tendrá que aceptar de buena fe que la democracia es un límite que no se puede sobrepasar y que por tanto es el marco irrebasable de la acción política.

Viene esto a cuenta de una entrevista concedida por el exministro del Interior en los gobiernos de Felipe González, José Luis Corcuera. Junto a reflexiones que podría firmar cualquiera de los votantes de todas las derechas y a decisiones que podríamos tomar cualquiera de los vemos la Patria, y luego, el Estado y la Hacienda, la libertad y el derecho en peligro inminente, sigue elevando a los altares a un Partido, y a quienes lo dirigieron hasta 2014, que son responsables de un trayectoria nada edificante por la historia de España.

Parece que no hay manera de que los socialistas españoles hagan un ejercicio de autocrítica transparente, racional y sin concesiones sobre su papel en la sociedad y la política española desde su fundación, al calor del marxismo, en 1879. Su fiebre internacionalista fue tal que en su documento fundacional no se menciona a España y, si se acepta el calificativo de 'español' en su denominación política, es para fijar un límite organizativo con respecto a otros partidos europeos, no porque se considerar necesario un socialismo nacional, algo que se derivó del patriotismo de los trabajadores en la Primera Guerra Mundial y, luego, en la Segunda.

Tampoco parece que admitan corrección alguna respecto al valor y sentido de la organización en su vida política. Para los socialistas españoles y no españoles, la organización es la piedra filosofal que dirige la acción hacia la finalidad esencial: la sociedad completamente ocupada y dominada por su estructura, una red autoritaria que deberá imponer una forma de vida y de organización a todos los ciudadanos. La experiencia histórica ha sido contundente en Europa —Rusia— y en España —Guerra Civil—. Posteriormente, en algunas regiones y ahora en toda España, una versión rediviva de aquellos propósitos se han vivido y se viven.

Lamentablemente, no hay tampoco una reflexión adecuada sobre el papel de la ética en el socialismo. En realidad, su opción fundamental siempre fue la imposición de sus propuestas antes que su aceptación libre y voluntaria. Esto es, si el socialismo puede tener alguna fuerza en la sociedad esa es la fuerza ética, la convicción de que el egoísmo generalizado es menos eficaz para el orden y la libertad que la distribución más equitativa de los bienes esenciales.

Los tres elementos destacados confluyen hacia la posibilidad de un partido socialista que asuma el patriotismo como marco y como creencia esencial de una reconsideración crítica de la tradición nacional, también suya propia; hacia la reinvención de una organización no destinada al golpe, a la ocupación el Estado, al autoritarismo administrativo sino orientada a defender el Derecho, la pluralidad y la libertad política y moral y desde luego abandonar el maquiavelismo casi genético de su origen para abrazar una idea de la política y de lo político que se fundamente en la ética que exige la libertad de los ciudadano.

Soy de los que piensan que un socialismo así es absolutamente necesario en la España del futuro, si es que la nación no se descoyunta en el camino, como lo fue en el pasado cuando nos pareció a muchos, tal vez ingenuos, que la Transición fue un ejercicio de generosidad inesperada en el que no volver a repetir los crímenes y barbaridades de la Guerra Civil fue prioritario para casi todos los actores, salvo los nacionalistas que, al final, han infectado al propio PSOE y al pecio comunista con su discurso guerracivilista.

Desde el año 2000, especialmente desde 2004, el PSOE anterior a Zapatero, que nunca decidió con claridad una refundación socialdemócrata y que cerró los ojos ante sus pecados históricos sin examen de conciencia alguno, ha saltado por los aires y ha dejado al descubierto una maquinaria amoral y cínica que abraza el irracionalismo y el afán de poder y riqueza, incluso personales.

Tras la invasión de Ceuta, retratada con toda crudeza por el propio Corcuera —un tipo como Sánchez, que define como ataque y violación de la integridad territorial de España, se va de vacaciones y deja a 80.000 españoles asediados por el delito, el desorden y el desamparo estatal hasta el día de hoy y lo que les queda—:"La pregunta es: ¿pero cómo es posible que un partido político con la historia del Partido Socialista Obrero Español no diga nada, llegue incluso a aplaudir?"

Seguramente el exministro del Interior, que dimitió dignamente, estará deseando que aparezca en el horizonte nacional un socialismo de nueva planta que no será este PSOE tiranizado. Ojalá. Pero la realidad es tozuda. Eso hoy no parece posible. El suelo electoral del partido monstruoso que gobierna es de un 30%. Increíble, pero cierto.

Mientras se espera no hay más remedio, admite Corcuera, que votar a la derecha. Totalmente de acuerdo. Incluso una moción de censura. Pero…es que no.